szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változtak a szabályok

1 órája

Több pénz maradhat az adósok zsebében a munkabérletiltás után

Címkék#összeg#időszak#szabály#kedvezmény

Módosultak július 1-jétől a munkabér letiltásának szabályai. A legfontosabb változás az, hogy a minimálbér nettó összegének 60 százaléka mentesül a végrehajtás alól.

Vaol.hu

A végrehajtási törvény 2025. július 1-jei módosítása több pénzt hagy az adósoknál, mivel megnövelte a levonásmentes jövedelemrészt, és kivonta a munkabérletiltások alól a családi adókedvezményt. Ugyanakkor gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén nem érvényesíthető a mentesség – a témáról a HR portál közöl írást. 

A munkabérletiltás kiszámítása eltérő lesz
A munkabérletiltás kiszámítása eltérő lesz azoknál a munkavállalóknál, akiknél a végrehajtás 2025. július 1-je előtt vagy után indult. 
Forrás:  Shutterstock

Munkabérletiltás: a levonás alól mentes jövedelemrész változik

2025. július 1-jétől a mindenkori minimálbér nettó értékének 60%-a mentes a levonás alól az eddigi nettó 60.000 Ft helyett. Ez most nettó 116.029 forintot tesz ki. Ezt az összeget mindenképpen ki kell fizetni a munkavállaló számára végrehajtástól mentesen teljes és részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén is. Mivel ez a szabály már július 1-től hatályos volt, a júliusban kifizetett júniusi bérekre is alkalmazni kellett már, mert a kifizetés időpontját és nem a vonatkozási időszakot kell ilyenkor figyelembe venni, szerepel az adózási blogban

Védelem a családi adókedvezményre

Július 1-jétől a családi kedvezmény nettó összegére is letiltás alóli mentesség terjed ki. A letiltás alapjának meghatározásakor azt az összeget, ami az adós nettó bérében az érvényesített családi adó- és járulékkedvezmény miatt keletkezik, szintén nem szabad az adósság törlesztésére fordítani, vagyis letiltani.

Ugyanakkor továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy ha a letiltást követően az adós részére kifizetendő összeg meghaladja a 200 ezer forintot, akkor az e fölötti rész korlátozás nélkül végrehajtható. Vagyis még a családi adókedvezmény összegét az általánosan mentes részhez adva is letiltható lesz a 200 ezer forint feletti rész.

Csak a július 1. után indult ügyekben kell alkalmazni 

A fenti szabályokat azonban csak a 2025. július 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni, vagyis azokban, amelyek már korábban megkezdődtek, a családi kedvezmény nettó összege továbbra is levonható. 

A letiltás alóli mentesség ugyanakkor csak a családi kedvezmény nettó összegére vonatkozik, más kedvezményekre nem. A személyi kedvezmény, a nyugdíjas munkavállalók le nem volt TB járuléka, az első házasok kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye és a többgyermekes anyák kedvezménye is letiltható marad. A 2025. július 1-je után belépő új munkavállalóknál a munkáltatónak kell tisztáznia, hogy a végrehajtási eljárás 2025. július 1. után vagy előtt kezdődött-e el.

Fontos tudni azt is, hogy a NAV nem küld külön értesítést a változásokól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu