szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

2 órája

Filléres trükk, de elárulja számodra: átmegy-e a műszakin az autód?

Címkék#vizsga teszt#fékút#műszaki vizsga#autó

Nos, ha nem is szó szerint filléres, de egy százforintos érme tényleg elegendő hozzá. Pár pillanat, és megmutatja: kell-e emiatt aggódnod műszaki vizsga előtt?

Gombos Kálmán

Sok autós rémálma, amikor a műszaki vizsga közeleg, hogy meg fog-e felelni a jobban-kevésbé szeretett verda? Sikerrel veszi-e a szigorú szakemberek – és műszerek – beható vizsgálatát? Az aggodalom nem alaptalan, hiszen számos ponton adódhat egy apró (vagy annak hitt) részlet, amin „elcsúszik” az autó. Ez pedig nem várt további kiadásokhoz is vezethet, nem beszélve a hercehurcáról, elvesztegetett időről.

Műszaki vizsga előtti filléres teszt: árulkodó lesz
Műszaki vizsga előtti filléres teszt: árulkodó lesz
Fotó: Szendi Péter

Ne csak a műszaki vizsga miatt!

A hatályos jogszabály szerint a gumiabroncsok középső háromnegyed részének legalább 1,6 milliméter mélynek kell lennie. Ez az érték a nyári mintázat esetén érvényes. Amennyiben téli gumit is használunk – amik cseréje szűk egy hónap múlva esedékes! – akkor jegyezzünk meg még egy számot: négy milliméter. De ezek az alsó határt jelentik! 

– figyelmeztet a szakember, Magyar Zoltán. Forró nyári napon, amikor az aszfalt körülbelül hetven fokra hevül, akkor ez már kevés lesz – hívja fel a figyelmet. Egy esetleges „satura” fékezés akár száz fok fölé is emeli ezt az értéket: ami már a gumi anyagának olvadáspontján túl van. Ekkor jutunk el az irányíthatatlan autó és a sokkal hosszabb fékút szintjére… És eljutunk akkor is, amikor esőben vízenfutás („aquaplanning”) alakul ki.

Műszaki vizsga előtti filléres teszt: árulkodó lesz
Fotó: Szendi Péter

Nem kellene! Azaz: ne csak a műszaki vizsga előtt, de saját biztonságunk érdekében máskor is ellenőrizzük – legalább havonta – a profilmélységet, a megfelelő nyomást. Az ottani bukáson kívül egyébként akár pénzbírság is sújthat, ha egy ellenőrzés során kevésnek bizonyul ez az érték. Ha pedig (ne adj’ Isten) karambol történik, a biztosító ezt is nézi – említi meg a szakértő, Magyar Zoltán. Gumiszervizükben lehetőségünk adódott nem csak új, de szinte nullára lefutott abroncsokat is megtekinteni – a képek igen sokatmondóak…

És akkor a teszt... 

Hogyan is működik az említett százforintos teszt? Pofonegyszerű. A százast helyezzük a gumi fő barázdájába: ha a futófelület takarja az érme belső peremét, akkor a mintamélység még megfelelő. A tolómérő tanúsága szerint nagyon is megbízható az említett százas: a „két világ határa”, vagyis az ezüst színű külső gyűrű 4,17 milliméter. Nem elfelejteni: téli mintázat, és a legalsó határ!

Műszaki vizsga előtti filléres teszt: árulkodó lesz
Fotó: Szendi Péter

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu