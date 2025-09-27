Filléres trükk, de elárulja számodra: átmegy-e a műszakin az autód?

Sok autós rémálma, amikor a műszaki vizsga közeleg, hogy meg fog-e felelni a jobban-kevésbé szeretett verda? Sikerrel veszi-e a szigorú szakemberek – és műszerek – beható vizsgálatát? Az aggodalom nem alaptalan, hiszen számos ponton adódhat egy apró (vagy annak hitt) részlet, amin „elcsúszik” az autó. Ez pedig nem várt további kiadásokhoz is vezethet, nem beszélve a hercehurcáról, elvesztegetett időről.

Műszaki vizsga előtti filléres teszt: árulkodó lesz

Fotó: Szendi Péter

Ne csak a műszaki vizsga miatt!

A hatályos jogszabály szerint a gumiabroncsok középső háromnegyed részének legalább 1,6 milliméter mélynek kell lennie. Ez az érték a nyári mintázat esetén érvényes. Amennyiben téli gumit is használunk – amik cseréje szűk egy hónap múlva esedékes! – akkor jegyezzünk meg még egy számot: négy milliméter. De ezek az alsó határt jelentik!

– figyelmeztet a szakember, Magyar Zoltán. Forró nyári napon, amikor az aszfalt körülbelül hetven fokra hevül, akkor ez már kevés lesz – hívja fel a figyelmet. Egy esetleges „satura” fékezés akár száz fok fölé is emeli ezt az értéket: ami már a gumi anyagának olvadáspontján túl van. Ekkor jutunk el az irányíthatatlan autó és a sokkal hosszabb fékút szintjére… És eljutunk akkor is, amikor esőben vízenfutás („aquaplanning”) alakul ki.

Műszaki vizsga előtti filléres teszt: árulkodó lesz

Fotó: Szendi Péter

Nem kellene! Azaz: ne csak a műszaki vizsga előtt, de saját biztonságunk érdekében máskor is ellenőrizzük – legalább havonta – a profilmélységet, a megfelelő nyomást. Az ottani bukáson kívül egyébként akár pénzbírság is sújthat, ha egy ellenőrzés során kevésnek bizonyul ez az érték. Ha pedig (ne adj’ Isten) karambol történik, a biztosító ezt is nézi – említi meg a szakértő, Magyar Zoltán. Gumiszervizükben lehetőségünk adódott nem csak új, de szinte nullára lefutott abroncsokat is megtekinteni – a képek igen sokatmondóak…

És akkor a teszt...

Hogyan is működik az említett százforintos teszt? Pofonegyszerű. A százast helyezzük a gumi fő barázdájába: ha a futófelület takarja az érme belső peremét, akkor a mintamélység még megfelelő. A tolómérő tanúsága szerint nagyon is megbízható az említett százas: a „két világ határa”, vagyis az ezüst színű külső gyűrű 4,17 milliméter. Nem elfelejteni: téli mintázat, és a legalsó határ!