Duplájára drágulhat a műszaki vizsga

Hazánk autóállományának átlagéletkora 16 év felett jár már. Nagyon sok autós van, aki nem engedheti meg magának, hogy pár éves gépjárművet vegyen – sokan pedig kimondottan a korábbi, jóval egyszerűbb (és javíthatóbb) verdákra voksolnak. Tudatosan, mert már 20-25 évvel ezelőtt is gyakoriak voltak az igazán hasznos-fontos extrák: ABS, szervó, klíma, légzsák… Nos, ezeknek az autóknak a műszaki vizsga két évente volt esedékes. Eddig.

Műszaki vizsga tíz év felett: akár duplája is lehet!

Fotó: Szendi Péter

Hány évente kell műszaki vizsga?

A műszaki vizsga ára 2025-ben nem aprópénz: februárban emelték 26 700 forintra (a korábbi tizenhatezerről). De ez ugye csak a hatósági díj! Erre jön még - közel azonos összegű - kiadás: maga a vizsgáztatás díja, amit a vizsgabázis számol fel (munkadíj, gépek, műszerek, szoftverek, stb.). Így tehát kb. 46-54 ezer forint kell számolni egy alap-személyautó esetében. Egy új, uniós tervezet szerint viszont elrendelhetik a tíz évnél korosabb autóknak a szigorúbb, és sűrűbb vizsgálatát: egészen konkrétan évente – figyelmeztet (szlovák példa alapján) a Magyar Nemzet. Ezzel a biztonság és a levegőminőség javítása a cél – sokaknak azonban úgy tűnik, mint egy újabb sarc az autósokon. Ráadásul a szerényebb jövedelműek kerülnek ki a kárvallottak közül, nem pedig a jómódúakat sújtja.

Mit mond a szakember?

Ez a tervezet elsősorban tényleg a környezetvédelemre fókuszál; főleg az öreg dízelekre. Azon belül pedig leginkább a meghekkelt, „megírt”, moddolt gépekre – véli Für Ernő egyházasrádóci autószerelő mester. Mint elmondta lapunknak: ezeket az autókat általában úgy hozzák még használható állapotba, hogy azok nem is teljesítik az előírásokat. A cél tehát ezek kivonása, vagy az előírásoknak való megfeleltetése. Ausztriában az ilyen autók az útszéli vizsgálat során könnyen lebuknak, aminek aztán tréler, márkaszerviz, és több ezer eurós bírság a vége – mesél megtörtént eseteket.

A tervezetnek tehát ez lenne a célja – csak sajnos ismét a „fűnyíróelv” működik. Azaz: sújtja a becsületes dízeleseket is; nem beszélve a benzines tulajdonosokról, akiket végképp nem érint a fenti dolog.

