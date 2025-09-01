szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó, ha tudod!

2 órája

Duplájára drágulhat a műszaki vizsga

Címkék#vizsgálat#vizsga évente#műszaki#tervezet

Szinte egymást érik az újabb és újabb hírek, amiknek nem örül az autóstársadalom. Alkatrész- és üzemanyagárak, fenntartás – és persze a műszaki vizsga.

Gombos Kálmán

Hazánk autóállományának átlagéletkora 16 év felett jár már. Nagyon sok autós van, aki nem engedheti meg magának, hogy pár éves gépjárművet vegyen – sokan pedig kimondottan a korábbi, jóval egyszerűbb (és javíthatóbb) verdákra voksolnak. Tudatosan, mert már 20-25 évvel ezelőtt is gyakoriak voltak az igazán hasznos-fontos extrák: ABS, szervó, klíma, légzsák… Nos, ezeknek az autóknak a műszaki vizsga két évente volt esedékes. Eddig.

Műszaki vizsga tíz év felett: akár duplája is lehet!
Műszaki vizsga tíz év felett: akár duplája is lehet!
Fotó: Szendi Péter

Hány évente kell műszaki vizsga?

A műszaki vizsga ára 2025-ben nem aprópénz: februárban emelték 26 700 forintra (a korábbi tizenhatezerről). De ez ugye csak a hatósági díj! Erre jön még - közel azonos összegű - kiadás: maga a vizsgáztatás díja, amit a vizsgabázis számol fel (munkadíj, gépek, műszerek, szoftverek, stb.). Így tehát kb. 46-54 ezer forint kell számolni egy alap-személyautó esetében. Egy új, uniós tervezet szerint viszont elrendelhetik a tíz évnél korosabb autóknak a szigorúbb, és sűrűbb vizsgálatát: egészen konkrétan évente – figyelmeztet (szlovák példa alapján) a Magyar Nemzet. Ezzel a biztonság és a levegőminőség javítása a cél – sokaknak azonban úgy tűnik, mint egy újabb sarc az autósokon. Ráadásul a szerényebb jövedelműek kerülnek ki a kárvallottak közül, nem pedig a jómódúakat sújtja.

Mit mond a szakember?

Ez a tervezet elsősorban tényleg a környezetvédelemre fókuszál; főleg az öreg dízelekre. Azon belül pedig leginkább a meghekkelt, „megírt”, moddolt gépekre – véli Für Ernő egyházasrádóci autószerelő mester. Mint elmondta lapunknak: ezeket az autókat általában úgy hozzák még használható állapotba, hogy azok nem is teljesítik az előírásokat. A cél tehát ezek kivonása, vagy az előírásoknak való megfeleltetése. Ausztriában az ilyen autók az útszéli vizsgálat során könnyen lebuknak, aminek aztán tréler, márkaszerviz, és több ezer eurós bírság a vége – mesél megtörtént eseteket.

A tervezetnek tehát ez lenne a célja – csak sajnos ismét a „fűnyíróelv” működik. Azaz: sújtja a becsületes dízeleseket is; nem beszélve a benzines tulajdonosokról, akiket végképp nem érint a fenti dolog.

Ezeket olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu