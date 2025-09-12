szeptember 12., péntek

Mária névnap

Sikeres replantáció

2 órája

Ritka, különlegesen nehéz műtétet hajtottak végre egy Szombathelyről érkező betegen Pécsen

Címkék#műtét#beteg#ritka

Különlegesen nehéz, ám sikeres replantációs műtétet végeztek az éjjel a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai.

Vaol.hu

Amint arról Dr. Patczai Balázs klinikaigazgató beszámolt, egy ujját vesztett sérültet küldtek a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikára Szombathelyről, hiszen régiócentrumként a teljes Nyugat- és Dél-Dunántúl legmagasabb progresszivitási szintű ellátását a klinikán végzik. A páciens kezét Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton kézsebészek többórás műtét során állították helyre az ujj visszavarrásával úgy, hogy a sérült kéz teljes értékűen működik.

A Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömbje - itt végezték el a bravúros műtétet
A Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömbje - itt végezték el a bravúros műtétet
Forrás: Pécsi Tudományegyetem

Különlegesen nehéz, ám sikeres replantációs műtétet hajtottak végre

 "Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban" - hangsúlyozta a klinika igazgatója, Dr. Patczai Balázs, és hozzátette: "a Klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek."

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
