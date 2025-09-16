Régi-új művelődési ház Szergényben

Mintegy 50 millió forintból újult meg a Vincze Lajos Művelődési Ház Szergényben. Nagy szükség volt a beruházásra, mert a korábbi, 30 éves tető, vele együtt pedig a nagyterem is beázott. Tavaly ez miatt az idősek napi programot sem tudták megtartani. A felújításra még az előző képviselő-testület pályázott sikeresen, a hivatalos átadót hétvégén, a hagyományos szüreti mulatsághoz kapcsolódóan tartották.

Átadták a megújult művelődési házat Szergényben

A művelődési ház közösségi szintér, magán- és önkormányzati programok helyszíne. Nagyon örülünk a felújításnak - fogalmazott Piri Balázs polgármester. Sorolta: a Magyar falu programban megvalósuló beruházás részeként tetőt cseréltek, fűtést korszerűsítettek, szigeteltek és rendbe tették a korábban beázott nagytermet. Itt egyebek mellett állmennyezetet alakítottak ki, nyílászárókat és padlózatot cseréltek, korszersítették a villamoshálózatot, festettek.

Bízom abban, hogy a belülről megszépült épületben számos olyan esemény lesz, amely tovább erősíti a helyi közösséget! A település korábban is ki tudta használni a Magyar Falu Program pályázatait, legyen szó önkormányzati, civil vagy egyházi kezdeményezésről. Jó látni, hogy mennyi olyan ember él itt, akik tenni akarnak a településükért - fogalmazott Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője, aki szintén részt vett a művelődési ház átadóján.