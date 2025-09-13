3 órája
Magyar a dobogó legfelső fokán
2025. szeptember 6–7. között Bosznia-Hercegovinában, Lukovac mellett a Modrac-víztározón rendezte meg a FIPSed a horgászsport legrangosabb, klasszikus versenyét, a LXXI. Nemzetek Világbajnokságát. A dobogó legfelső fokára Nagy András állhatott fel, a csapatversenyben nemzeti válogatottunk a negyedik helyen végzett.
A 30 nemzetet – köztük a sportág történetében először Görögországot is – felvonultató versenyt egy halban gazdag, de igen változatos mederalakulatú és partvonalú versenypályánrendezték, így rendkívül nehéz feladat várt a csapatokra. A kiélezett körülmények között a világbajnokságot szoros versenyben, mindössze fél pont előnnyel Olaszország nyerte meg (31 pont), a második helyen Horvátország (31,5 pont), a harmadik helyezen Franciaország (34,5 pont) csapata végzett. A magyar válogatott a negyedik helyen zárta a világbajnokságot (43 pont). Csapatunk tagjai: Nagy Krisztián szövetségi kapitány, Szénási Béla másodkapitány; Csillag László, Csöregi Balázs, Katus Gyula, Magyar Gábor, Nagy András, Walter Tamás versenyzők; Ágoston Lajos, Kaló Zoltán, Magyar Balázs, ifj. Szénási Béla segítők és Polyák Csaba szövetségi delegált.
Nagy András egyéni világbajnoki címet szerzett
Az egyéni világbajnoki címet ismét egy magyar versenyző, Nagy András szerezte meg. Két szektorgyőzelemmel, a teljes mezőnyből egyedüliként hibátlan horgászattal (2 pont) érdemelte ki a trófeát, amit a tavaly egyéni világbajnok csapattársától, Csillag Lászlótól vehetett át.
Korábban is írtunk már világbajnoki sikerrel, a csapatot akkor a vasi Balog Áron is erősítette.