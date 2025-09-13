szeptember 13., szombat

Horgászvilágbajnokság

48 perce

Magyar a dobogó legfelső fokán

2025. szeptember 6–7. között Bosznia-Hercegovinában, Lukovac mellett a Modrac-víztározón rendezte meg a FIPSed a horgászsport legrangosabb, klasszikus versenyét, a LXXI. Nemzetek Világbajnokságát. A dobogó legfelső fokára Nagy András állhatott fel, a csapatversenyben nemzeti válogatottunk a negyedik helyen végzett.

A 30 nemzetet – köztük a sportág történetében először Görögországot is – felvonultató versenyt egy halban gazdag, de igen változatos mederalakulatú és partvonalú versenypályánrendezték, így rendkívül nehéz feladat várt a csapatokra. A kiélezett körülmények között a világbajnokságot szoros versenyben, mindössze fél pont előnnyel Olaszország nyerte meg (31 pont), a második helyen Horvátország (31,5 pont), a harmadik helyezen Franciaország (34,5 pont) csapata végzett. A magyar válogatott a negyedik helyen zárta a világbajnokságot (43 pont). Csapatunk tagjai: Nagy Krisztián szövetségi kapitány, Szénási Béla másodkapitány; Csillag László, Csöregi Balázs, Katus Gyula, Magyar Gábor, Nagy András, Walter Tamás versenyzők; Ágoston Lajos, Kaló Zoltán, Magyar Balázs, ifj. Szénási Béla segítők és Polyák Csaba szövetségi delegált.

Az egyéni világbajnoki címet ismét egy magyar versenyző, Nagy András szerezte meg. Két szektorgyőzelemmel, a teljes mezőnyből egyedüliként hibátlan horgászattal (2 pont) érdemelte ki a trófeát, amit a tavaly egyéni világbajnok csapattársától, Csillag Lászlótól vehetett át.

Korábban is írtunk már világbajnoki sikerrel, a csapatot akkor a vasi Balog Áron is erősítette.



 

 

