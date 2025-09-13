szeptember 13., szombat

Fogás

Szép példány került horogra a Rábán

Ez a ponty a Rábán akadt horogra. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége továbbra is várja a nagy fogásokról szóló képes beszámolókat.

Húzós kapàssal jelentkezett délben - írta Tóth Tibor a fotó mellé, amelyen egy méretes, egészen pontosan 12,7 kilogarmmos ponty látható. A Nagy fogás szeptember 9-én volt a Rábám. 

Tóth Tibor nagy fogása a Rábán
Nagy fogás a vasi vizeken

 A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége továbbra is várja a nagy fogásokról szóló képes beszámolókat. 

