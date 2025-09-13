Fogás
41 perce
Szép példány került horogra a Rábán
Ez a ponty a Rábán akadt horogra. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége továbbra is várja a nagy fogásokról szóló képes beszámolókat.
Húzós kapàssal jelentkezett délben - írta Tóth Tibor a fotó mellé, amelyen egy méretes, egészen pontosan 12,7 kilogarmmos ponty látható. A Nagy fogás szeptember 9-én volt a Rábám.
Nagy fogás a vasi vizeken
