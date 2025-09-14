53 perce
Nagycsaládosok: szuperhős-találkozó a skanzenben - fotók
31 év után újra Szombathely adott otthont a nagycsaládosok legnagyobb éves összejövetelének. Volt, aki életében először látta a várost, pedig ha minden jól megy, jött volna sokkal korábban is.
Nagycsaládosnak lenni önmagában kihívás, hiszen a belépő szint a minimum 3 gyerek, pedig aki szülő tudja, hogy már egy gyerekkel sem könnyű, éppen ezért nevezte Vámos Zoltán főispán szuperhős-találkozónak a szombathelyi skanzenben megtartott Nagycsaládosok országos őszi találkozóját szombaton. Dr. László Győző pedig úgy fogalmazott a megnyitón, hogy a mostani értékvesztett világban a legfontosabb a család.
Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke arra biztatta a jelenlévőket, hogy ismerkedjenek meg más családokkal, mert így akár hasznos gyereknevelési praktikákat is elsajátíthatnak, maga is egy ilyen alkalommal tanulta meg, hogy a fekete szemeteszsák csodákra képes, ha rendetlen gyerekünket arra szeretnénk rávenni, hogy pakoljon el maga után, különben az elől maradt játékok mind a zsákban végzik.
A házigazda, Görcz Gyula Csaba, az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely (ANESZ) elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: összetartozunk, egymásért vagyunk, hiszen a nagycsaládosok egyik legfontosabb alapelve a szolidaritás. Megköszönte a szervezők, köztük a 70 önkéntes munkáját, az egybegyűlteket pedig arra biztatta, hogy bátran fedezzék fel a várost, ha már a jó időt megrendelték nekik. A felfedezésre pedig volt lehetőség bőven, a skanzenben játékudvar, kutyás- és kézműves foglalkozás várta a családokat, a felnőttek ezeken kívül múzeumi és püspöki palota látogatásra nevezhettek be, a gyerekek pedig kalandvárosi kalandokra.
Nagycsaládosok: szuperhős-találkozó a skanzenbenFotók: Unger Tamás
A 144 egyesületet tömörítő NOE tagjai minden ősszel találkoznak egymással, a helyszín mindig változik, de nem mindig más, Szombathelyen utoljára 31 évvel ezelőtt volt hasonló összejövetel. Jövőre Makó, két év múlva pedig – az egyesület megalakulásának negyvenedik évfordulóján – a főváros ad majd otthont a rendezvénynek – tudtuk meg Egyed Évától, a NOE titkárságvezetőjétől.
A legtöbb nagycsaládos három gyereket nevel
A mostani szombathelyi találkozón, több mint kétszáz nagycsaládos vett részt, javarészt három gyerekesek jöttek, de voltak néhányan, akiknek a figyelmüket négyfelé kellett osztaniuk. Érkeztek Miskolcból, Debrecenből, Vácról, Pécsről, Orosházáról és még számos más helyről, például Tolnáról is. Innen fél ötkor egy busz és négy autó indult el, fedélzetén 90 egyesületi taggal, köztük az Antal családdal, akik életükben először jártak a városban, ami pedig látatlanban is különösen kedves volt mindig is Nyulné Antal Anita számára, aki annak idején ide szeretett volna jönni főiskolára, de aztán nem úgy alakultak a dolgok. Most viszont itt vannak és terveik szerint mindent meg is néznek. Nem sietnek sehová, itt alszanak, vasárnap aztán sárvári fürdőzés a program.