Nagycsaládosok: szuperhős-találkozó a skanzenben - fotók

Nagycsaládosnak lenni önmagában kihívás, hiszen a belépő szint a minimum 3 gyerek, pedig aki szülő tudja, hogy már egy gyerekkel sem könnyű, éppen ezért nevezte Vámos Zoltán főispán szuperhős-találkozónak a szombathelyi skanzenben megtartott Nagycsaládosok országos őszi találkozóját szombaton. Dr. László Győző pedig úgy fogalmazott a megnyitón, hogy a mostani értékvesztett világban a legfontosabb a család.

Szombathelyen 31 évvel ezelőtt volt hasonló nagycsaládos összejövetel Fotó: Unger Tamás

Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke arra biztatta a jelenlévőket, hogy ismerkedjenek meg más családokkal, mert így akár hasznos gyereknevelési praktikákat is elsajátíthatnak, maga is egy ilyen alkalommal tanulta meg, hogy a fekete szemeteszsák csodákra képes, ha rendetlen gyerekünket arra szeretnénk rávenni, hogy pakoljon el maga után, különben az elől maradt játékok mind a zsákban végzik.

A házigazda, Görcz Gyula Csaba, az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely (ANESZ) elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: összetartozunk, egymásért vagyunk, hiszen a nagycsaládosok egyik legfontosabb alapelve a szolidaritás. Megköszönte a szervezők, köztük a 70 önkéntes munkáját, az egybegyűlteket pedig arra biztatta, hogy bátran fedezzék fel a várost, ha már a jó időt megrendelték nekik. A felfedezésre pedig volt lehetőség bőven, a skanzenben játékudvar, kutyás- és kézműves foglalkozás várta a családokat, a felnőttek ezeken kívül múzeumi és püspöki palota látogatásra nevezhettek be, a gyerekek pedig kalandvárosi kalandokra.