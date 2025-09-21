Különleges keresztek kiállítása Nagykölkeden

Szeptember 14-én, vasárnap, Szent Kereszt ünnepén nyílt kiállítás a nagykölkedi templomban a településen található keresztekből a Szakrális Művészetek Hete programjaihoz csatlakozva. Volt fiatal, aki bérmálásra kapott keresztjét hozta el. A házasságkötési kereszt, amelyre az elmúlt hónapban tette ujját az ifjú pár az eskütételkor ugyanebben a templomban, természetes, hogy örök emlék – mesélte lapunknak Rajner Ágota, egyházközségi munkatárs.

Nagykölkedi kiállítás – itt a keresztek a főszereplők

Fotó: VN/Rajner Ágota

Keresztek Nagykölkeden

Egy idős hölgy azt a feszületet állította ki, amelyet édesanyja kapott az Erdődy grófoktól szolgálatának végén. Más azt mondta el, hogy a kereszt már akkor ott volt a házban, amikor megvásárolták. Gyakori az a kereszt, amelynek helye az íróasztalon vagy az imasarokban van, másnak a szoba falán vagy az ajtó felett. Szalmából, madzagból font, kerámiából készített keresztek is láthatók, de olyan is bemutatásra került, amely belsejében ereklye van. Mély üzenetet hordozók az új síremlék készítésekor a temetőből kikerült évszázados öntöttvas keresztek.

A tárlatot Deli István nyitotta meg, akinek gyűjteményéből 36 különböző kereszt került bemutatásra. Visszaemlékezett, hogy melyik előtt imádkozott nagyanyja, melyiket kitől kapta, melyiket tette rendbe, melyeket mentette meg. A keresztek egy hónapig láthatók a nagykölkedi templomban.

Fotó: VN/Rajner Ágota

