1 órája
Kertet kapnak az újszülöttek Nagysimonyiban
Továbbgondolta az Országos Településfásítási Programot a vasi falu. Az újszülöttek tiszteletére kertet alakítanak ki Nagysimonyiban.
Ásóval, kapával, gereblyével érkeztek Nagysimonyi lakói a szombati közösségi faültetésre. A település tíz fát nyert az Országos Településfásítási Programban, ebből egy nagyobbra növő hársfa az óvodaudvaron kapott helyet, a többit pedig a főutca mellet ültették el.
Új fákkal gazdagodott Nagysimonyi
Gál Attila László polgármester elmondta: tovább gondolták a lehetőséget, és két fát olyan közelségbe ültettek, hogy egyéb növényekkel kiegészítve kis parkot alkossanak. Ez lesz majd a születések kertje, ahol az újszülöttek emlékére kis gravírozott táblákat helyeznek el.
A faültetésen Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is részt vett. Ez az esemény is megmutatta a helyi közösség erejét - mondta.