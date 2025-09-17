Kertet kapnak az újszülöttek Nagysimonyiban

Ásóval, kapával, gereblyével érkeztek Nagysimonyi lakói a szombati közösségi faültetésre. A település tíz fát nyert az Országos Településfásítási Programban, ebből egy nagyobbra növő hársfa az óvodaudvaron kapott helyet, a többit pedig a főutca mellet ültették el.

Faültetés Nagysimonyiban

Fotó: Koszorú Mihály

Új fákkal gazdagodott Nagysimonyi

Gál Attila László polgármester elmondta: tovább gondolták a lehetőséget, és két fát olyan közelségbe ültettek, hogy egyéb növényekkel kiegészítve kis parkot alkossanak. Ez lesz majd a születések kertje, ahol az újszülöttek emlékére kis gravírozott táblákat helyeznek el.

A faültetésen Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is részt vett. Ez az esemény is megmutatta a helyi közösség erejét - mondta.