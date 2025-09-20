2 órája
Aggódik a NASA, valami nem stimmel a Nappal
Szokatlan jelenségeket produkál.
Szokatlanul viselkedik Naprendszerünk csillaga, a kutatók is meglepve állnak a jelenség előtt - számolt be róla az Origo. Mint írják, a jelenség azért különösen aggasztó, mivel a tudósok szerint a naptevékenység nem követi a megszokott 11 éves ciklus mintázatát.
Szokatlanul viselkedik Naprendszerünk csillaga
Az Origo cikkében ismertette: a Nap normális esetben egy 11 éves ciklust követ. A minimum idején kevés a napfolt és a napkitörés, míg a maximum idején viszont sokkal gyakoribbak a látványos és egyben veszélyes jelenségek. A számításokkal ellentétben a Nap most jóval aktívabb a vártnál.
A tudósok értetlenül állnak a folyamat előtt, mivel ez a tendencia nem illeszkedik a hagyományos napciklus-elmélethez.
- írják.
További részletek az Orgio cikkében.