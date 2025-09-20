Aggódik a NASA, valami nem stimmel a Nappal

Szokatlanul viselkedik Naprendszerünk csillaga, a kutatók is meglepve állnak a jelenség előtt - számolt be róla az Origo. Mint írják, a jelenség azért különösen aggasztó, mivel a tudósok szerint a naptevékenység nem követi a megszokott 11 éves ciklus mintázatát.

Szokatlanul viselkedik Naprendszerünk csillaga

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Forrás: Origo

Az Origo cikkében ismertette: a Nap normális esetben egy 11 éves ciklust követ. A minimum idején kevés a napfolt és a napkitörés, míg a maximum idején viszont sokkal gyakoribbak a látványos és egyben veszélyes jelenségek. A számításokkal ellentétben a Nap most jóval aktívabb a vártnál.

A tudósok értetlenül állnak a folyamat előtt, mivel ez a tendencia nem illeszkedik a hagyományos napciklus-elmélethez.

