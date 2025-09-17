szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Húsz éve nem volt ilyen

1 órája

Napraforgóban látják a jövőt - ebben a vasi családi gazdaságban egy lépéssel előbbre járnak

Címkék#napraforgó#Bozzai#fajtabemutató#Pusztavámi Márton

Húsz év után újra napraforgót vetetettek a Nagy-családi gazdaságban, Bozzaiban. A növény vetésterülete országos és vármegyei szinten is folyamosan emelkedik, sokan ebben látják a kiutat. Mi lehet a napraforgó sikerének titka? Többek között erre keresték szakemberek a választ a hétfői fajtabemutatón.

Cseh-Egyed Bernadett
Napraforgóban látják a jövőt - ebben a vasi családi gazdaságban egy lépéssel előbbre járnak

Fotó: Cseh Gábor

Az előző napi eső nyomán a föld még nyirkos és helyenként ragadós, de a nap már erősen tűz. Több tucatnyian járják be a napraforgó ültetvényt Bozzai határában, a házigazda Nagy Imre és családja elégedett lehet a látvánnyal. Húsz év után döntöttek úgy újra tavasszal, napraforgót vetnek. - Jól döntöttünk. Úgy tűnik, a napraforgó nem csak a szakkönyvek és a területi képviselők elmondása alapján, de a valóságban is jobban tolerálja a szárazságot - fogalmaz a gazda, majd hozzáteszi: gazdaságosabban és kiszámíthatóbban termeszthetőbb növény a repcénél, ráadásul még a betakarítása is tervezhetőbb. Ahogy országos és vármegyei szinten, úgy a családi gazdaságukban is csökkent a repce vetésterülete. Reméli, a fajtabemutatón többen kedvet kaptak a napraforgótermesztéshez. A rendezvényen a kukorica és a szójafajtasort is bemutatták az érdeklődőknek. Előbbi sajátossága, hogy idén először takarónövény után vetették, a szója esetében pedig a különböző éréscsoportok összehangolására helyezték a hangsúlyt. 

napraforgó fajtabemutatón Bozzaiban
Németh Balázs, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke és Pusztavámi Márton NAK elnök a napraforgó fajtabemutatón Bozzaiban
Fotó: Cseh Gábor

Mit tud az új vetőmag?

Fodor Elizabet, az RWA-cégcsoport vetőmagmenedzsere elmondta, a napraforgó vetésterületének növekedésével párhuzamosan a nemesítők is egyre nagyobb potenciált látnak a növényben. Mostanáig a kukorica és a kalászosok volt a fő profiljuk, ez most bővül a napraforgóval. Az új hibridek szárazságtűrőek, stabilan termeszthetően, nem nőnek magasra, így könnyebben kezelhetőek, ráadásul megbízható terméshozammal rendelkeznek.  

A napraforgóban látják a jövőt

Fotók: Cseh Gábor

Évről-évre növekszik a napraforgó  vetésterülete 

Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke előadásában rámutatott: május 8-án megjelent egy tanulmány az Európai Unióban, amely a növény- és állattenyésztés jövőbeni kockázatait elemezi. Ennek eredménye szerint további 6 százalékkal csökken a teljes mezőgazdasági termelés a jövőben, ami a növénytermesztés esetében 17,4 milliárd; a haszonállatok esetében pedig 10,9 milliárd eurót jelent. 

Az éghajlati károk mellett tovább bonyolítja és nehezíti a folyamatot az ukrán áru beáramlása, az öntézés és az aszályra nemesítés akadályozása, a bürokrácia fokozódása.  

A gazdák keresik az utat, és ez jelentős változást eredményez Magyarország vetéstérképében: a napraforgó vetésterülete majdnem utolérte a kukorica területét. Három év alatt a 10 hektár alatt gazdálkodók mintegy 50 százaléka feladta. A kritikus viszonyok valószínűsítik, újabb feladási hullám jön, de megpróbálunk ennek elébe menni. 

Vasban a termelés színvonalának a növelésével, az intenzív termeléssel akarunk választ adni a kihívásokra minden kultúrában.

 A NAK Vasban a búza és a szója esetében hirdetett termelési versenyt, illetve elindította a Búza Doki és a Szója Assistance szolgáltatást. Most úgy tűnik nagy igény van rá, hogy a feltörekvő napraforgóval is foglalkozzunk, és bekerüljön az extra portfóliónkba - hangsúlyozta Pusztavámi Márton. 

 

 

