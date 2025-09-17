Napraforgóban látják a jövőt - ebben a vasi családi gazdaságban egy lépéssel előbbre járnak

Az előző napi eső nyomán a föld még nyirkos és helyenként ragadós, de a nap már erősen tűz. Több tucatnyian járják be a napraforgó ültetvényt Bozzai határában, a házigazda Nagy Imre és családja elégedett lehet a látvánnyal. Húsz év után döntöttek úgy újra tavasszal, napraforgót vetnek. - Jól döntöttünk. Úgy tűnik, a napraforgó nem csak a szakkönyvek és a területi képviselők elmondása alapján, de a valóságban is jobban tolerálja a szárazságot - fogalmaz a gazda, majd hozzáteszi: gazdaságosabban és kiszámíthatóbban termeszthetőbb növény a repcénél, ráadásul még a betakarítása is tervezhetőbb. Ahogy országos és vármegyei szinten, úgy a családi gazdaságukban is csökkent a repce vetésterülete. Reméli, a fajtabemutatón többen kedvet kaptak a napraforgótermesztéshez. A rendezvényen a kukorica és a szójafajtasort is bemutatták az érdeklődőknek. Előbbi sajátossága, hogy idén először takarónövény után vetették, a szója esetében pedig a különböző éréscsoportok összehangolására helyezték a hangsúlyt.

Németh Balázs, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke és Pusztavámi Márton NAK elnök a napraforgó fajtabemutatón Bozzaiban

Fotó: Cseh Gábor

Mit tud az új vetőmag?

Fodor Elizabet, az RWA-cégcsoport vetőmagmenedzsere elmondta, a napraforgó vetésterületének növekedésével párhuzamosan a nemesítők is egyre nagyobb potenciált látnak a növényben. Mostanáig a kukorica és a kalászosok volt a fő profiljuk, ez most bővül a napraforgóval. Az új hibridek szárazságtűrőek, stabilan termeszthetően, nem nőnek magasra, így könnyebben kezelhetőek, ráadásul megbízható terméshozammal rendelkeznek.