Nyolc intő jel, amelyekből tudhatod, hogy nárcisztikus emberrel van dolgod

Mi a különbség az érzelmileg éretlen állapot és a nárcisztikus személyiségzavar között? Mi tesz valakit érzelmileg éretté vagy éretlenné, és hogyan tudjuk felismerni ezt másokban? Milyen az élet egy érzelmileg éretlen személlyel? Ezekre is segített szakértő választ találni előadásában Vörös Orsolya szakpszichológus az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett programon.

A nárcisztikus manipulatív, az érdekeit helyezi előtérbe, a kontrollt akarja gyakorolni.

Nárcisztikus vagy érzelmi éretlen?

A téma aktuális, viszont gyakran összekeverjük a nárcisztikusság fogalmát az érzelmi éretlenséggel: hamar vonunk le következtetést embertársainkról egy-egy élethelyzetben mutatott érzelmi állapotuk, viselkedésük miatt, címkézünk, stigmatizálunk. Nem kellene, ezzel indított Vörös Orsolya.

Érzelmi érettség: nem jár együtt a korral

A következőkben rámutatott az érzelmi éretlenség kialakulásának okaira, jellemzőire, hatásaira és arra is, hogy mit tehetünk, ha érzelmileg éretlen emberrel találkozunk vagy éppen magunkon vesszük észre ezeket a személyiségvonásokat. Mindenekelőtt: az érzelmi érettség nem jár együtt a korral. Életünk első három évében alapozódik meg: a korai kötődési élményeink és szocializációnk meghatározó a későbbi érettségi állapotunk szempontjából. Ha ez nem adatik meg biztonságos kötődési környezetben, nehezebb pályán mozoghatunk az életben az érzelmeket illetően, vetítette előre.

Érzelmileg érett ember

Az érzelmileg érett ember képes a valóság kezelésére, képes megfelelő érzelmi kontrollt gyakorolni, kifejezni az érzelmeit a helyzetnek megfelelően. Én-azonos, reálisan tud szeretni és tisztelni, felelősséget tud vállalni a saját életéért, kapcsolataiban elfogadó, egyenrangú és feladatközpontú. Persze nincs teljesen érett ember, csak olyan, akinek a viselkedése az életterületein 80-90 százalékában megfelel ezeknek a kritériumoknak. Ha ugyanis bármilyen élethelyzeti nehézségünk adódik (fáradtságtól a traumáig bármi, amihez hirtelen nem tudunk alkalmazkodni), és bármelyikünk kerülhet ideiglenesen ilyen állapotba, akkor visszaléphetünk és érzelmileg éretlen viselkedést mutathatunk, mondta.