Nyolc intő jel, amelyekből tudhatod, hogy nárcisztikus emberrel van dolgod
Mi tesz valakit érzelmileg éretté vagy éretlenné, és hogyan tudjuk felismerni ezt másokban? Milyen az élet egy érzelmileg éretlen személlyel? Mi a különbség az érzelmileg éretlen állapot és a nárcisztikus személyiségzavar között? Ezekre is segített szakértő választ találni előadásában Vörös Orsolya szakpszichológus az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett programon.
Nárcisztikus vagy érzelmi éretlen?
A téma aktuális, viszont gyakran összekeverjük a nárcisztikusság fogalmát az érzelmi éretlenséggel: hamar vonunk le következtetést embertársainkról egy-egy élethelyzetben mutatott érzelmi állapotuk, viselkedésük miatt, címkézünk, stigmatizálunk. Nem kellene, ezzel indított Vörös Orsolya.
Érzelmi érettség: nem jár együtt a korral
A következőkben rámutatott az érzelmi éretlenség kialakulásának okaira, jellemzőire, hatásaira és arra is, hogy mit tehetünk, ha érzelmileg éretlen emberrel találkozunk vagy éppen magunkon vesszük észre ezeket a személyiségvonásokat. Mindenekelőtt: az érzelmi érettség nem jár együtt a korral. Életünk első három évében alapozódik meg: a korai kötődési élményeink és szocializációnk meghatározó a későbbi érettségi állapotunk szempontjából. Ha ez nem adatik meg biztonságos kötődési környezetben, nehezebb pályán mozoghatunk az életben az érzelmeket illetően, vetítette előre.
Érzelmileg érett ember
Az érzelmileg érett ember képes a valóság kezelésére, képes megfelelő érzelmi kontrollt gyakorolni, kifejezni az érzelmeit a helyzetnek megfelelően. Én-azonos, reálisan tud szeretni és tisztelni, felelősséget tud vállalni a saját életéért, kapcsolataiban elfogadó, egyenrangú és feladatközpontú. Persze nincs teljesen érett ember, csak olyan, akinek a viselkedése az életterületein 80-90 százalékában megfelel ezeknek a kritériumoknak. Ha ugyanis bármilyen élethelyzeti nehézségünk adódik (fáradtságtól a traumáig bármi, amihez hirtelen nem tudunk alkalmazkodni), és bármelyikünk kerülhet ideiglenesen ilyen állapotba, akkor visszaléphetünk és érzelmileg éretlen viselkedést mutathatunk, mondta.
Mindannyiunknak lehetnek érzelmi fejlődési elakadásai. Ilyenkor az ember
- érzékeny lehet a sérelmekre,
- megbocsátási képtelenség alakulhat ki benne,
- a társadalmi szabályokat figyelmen kívül hagyja,
- impulzív cselekedetei lehetnek (nem mindegy az intenzitás),
- tökéletességre törekedhet (túlkontrollálja magát és ezt kiterjeszti a környezetére),
- csodálat és grandiozitás iránti vágya lehet (elvárja, hogy a másik fél csodálja, elismerje, mi mindent tesz),
- szociális gátoltság,
- passzív függőség jellemezheti (ráfonódás a másikra, határsértő viselkedés).
A környezet sokkal erőteljesebben érzékeli ezeket az elakadásokat, mint az, aki a problémával küzd.
Hasonlóságok az érzelmi éretlenségben és a nárcisztikusságban:
A külvilág felé tökéletesnek mutatja önmagát az ilyen ember. A nárcisztikus személyiségzavarral küzdő ezt tudatosan teszi, az érzelmi éretlen személy nem tudatosan. De mindkettő mellett elmagányosodhat, érzelmileg kimerülhet a családtag, a közeli hozzátartozó.
- Énközpontú viselkedés (a saját szükségleteikre és vágyaikra összpontosítanak)
- Rossz érzelmi szabályozásuk van (Hangulatingadozás, impulzivitás, stresszkezelés)
- A külső megerősítésre való vágy
- Kapcsolati nehézségek (az érzelmileg éretlenek nagy mértékben támaszkodnak a körülöttük lévőkre, a nárcisztikusok manipulálnak, kontrollt gyakorolnak a másik ember felett)
Különbségek, összehasonlítás:
Az érzelmileg éretlen inkább impulzív, a szükségletei irányítják, a biztonságot keresi a kapcsolatban. Ez egy állapot, fejleszthető, nem személyiségzavar. Az ilyen ember mindig kívülről keresi a hibát, a körülményekben, a világban, a másikban. Az érett ember befelé néz és ott kezdi a változást. A nárcisztikus manipulatív, az érdekeit helyezi előtérbe, a kontrollt akarja gyakorolni. Ez személyiségzavar. Ahogy az érzelmi érettség, úgy az éretlenség is egy spektrum az enyhétől a súlyosig. Maga a nárcisztikusság is egy spektrumon belül mozog: az enyhe nárcisztikus személyiségzavartól a súlyos pszichopata és szociopata nárcisztikusságig terjed.
A nárcisztikus személyiségzavar főbb jellemzői:
- Túlzott önértékelés
- Empátiahiány
- Folyamatos figyelemigény és elismerés iránti vágy
- Irányítási igény
- Túlzott versengés és rivalizálás
- Érzelemszabályozási nehézségek
- Sebezhetőség a kritikára
- Manipuláció
Összehasonlítás
- Viselkedés: az érzelmileg éretlen gyermeteg reakciókat mutat (sértődés, duzzogás), impulzív, kiszámíthatatlan, nehézségei vannak a határok betartásában; míg a nárcisztikus arrogáns, lekezelő, feltűnési viszketegség. önfényezés jellemzi, kritika hatására dühkitörés vagy megvetés
- Motiváció: az érzelmileg éretlen sóvárog a biztonság és elfogadás iránt, félelem van benne az elutasítástól való félelem, alacsony önértékelés kompenzálása; a nárcisztikusban a felsőbbrendűségi érzés mögött mély bizonytalanság van, jellemzi a szenvedélyes vágy az elismerés és csodálat iránt, az éntudata sérülékenység, könnyen narcisztikus sérülést szenved
- Gondolkodásmód: az érzelmileg éretlen embert a fekete-fehér látásmód jellemzi, az egyszerűsítő, rigid gondolkodás, a minden rólam szól típusú értelmezés; a nárcisztikust a nagyzolás jellemzi, az idealizálás önmagáról, másokat eszközként lát céljaihoz, az érzelmi manipuláció megérdemeltség alapon.
- Érzelmi világ: az érzelmileg éretlen ember az érzelmekkel nehezen bánik; mások érzelmeire érzékeny lehet, de nem tud megfelelően reagálni; a nárcisztikust felszínes vagy hamis érzelmi reakciók jellemzik, alacsony empátia, főleg, ha az érdekével ütközik, érzelmi kizsákmányolásra hajlamos (bűntudatkeltés, gázlángozás)
S hogy mit tehetünk, ha érzelmileg éretlen állapotú személlyel találkozunk (vagy magunkban fedezzük fel ezeket a vonásokat)?
- Húzzunk világos és következetes határokat: konkretizáljuk, mi elfogadható és mi nem. Hasznos a nyugodt és határozott kommunikáció.
- Fontos az öngondoskodás és a személyes időbeosztás előtérbe helyezése: alakítsunk ki öngondoskodási rutint, olyan tevékenységeket, amelyeket élvezünk, feltöltenek. Kellenek a rendszeres szünetek, a magányos pillanatok, a tudatos jelenlét gyakorlása, kérjünk támogatást megbízható barátoktól vagy szakembertől, ha úgy érezzük, hogy nem tudunk megbirkózni ezekkel a helyzetekkel.
- Asszertivitás gyakorlása: tanuljuk meg önérvényesítő módon kifejezni magunkat, a saját álláspontunkat képviselni
- Kerüljük az érzelmileg éretlen vagy nárcisztikus tulajdonságokat mutató ember személyre szabását. Emlékeztessük magunkat arra, hogy a viselkedésük a saját bizonytalanságukból fakad.
- Önegyüttérzés: együttérezni önmagunkkal nagyon fontos dolog.
- Érzelmi ellenálló-képesség fejlesztése: olyan tevékenységek, amelyek fokozzák az érzelmi erőnket, megküzdési stratégiák kidolgozása, stresszkezelési technikák
- Értékeljük a kapcsolat hatását. Hogyan érzem magam ebben kapcsolatban? Tisztelik az igényeimet határaimat?
Összefoglalásként hangsúlyozta: nem mindenki nárcisztikus, aki bizonyos élethelyzetekben éretlenül reagál. Az érzelmi éretlenség egy fejleszthető vonás. Ne címkézzünk, ne stigmatizáljunk senkit. „Lezsűrizni” valakit annyit jelent, hogy mi magunk is érzelmi éretlen állapotba kerültünk.