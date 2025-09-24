Nehéz sors várt az áttelepítettekre - A Sárvárra internált szerbek és szlovének emlékezete

Sofiát, Sobat Jovan feleségét 1941 őszén Sárvárról, az internáló­táborból hozták be a szombathelyi kórházba, s 20 évesen ott halt meg. Ki volt ő? Egyike azoknak a szerb kolonistáknak, akiket 1941 júniusában Dél-Bácskából deportáltak. Arra vonatkozóan, hogy hányan kerültek közülük a Sárváron felállított Magyar Királyi Internálótáborba (ez volt a hivatalos neve), nincs pontos adat. Általában tízezer körülire teszik a számukat. Annyi biztos, a sárvári temetőben 752 internáltat temettek el, kétharmaduk 15 év alatti gyerek, s közéjük tartozik Sofia 13 hónapos korában meghalt kislánya, Vera is.

Kolonistának ebben az esetben azokat szerbeket és szlovéneket nevezték, akiket az első világháború után létrejött új jugoszláv állam Észak-Bácskába és a Muravidékre telepített.

Fotó: Orbán Róbert

E telepítéseknek az egyik célja a korábbi etnikai viszonyok megváltoztatása volt, de a földhöz juttatással a szociális gondokon is enyhíteni akartak. Amikor ezek a területek 1941 tavaszán visszakerültek Magyarországhoz, a telepeseket internálták. A Sárvárra szállítottak nagy többsége szerb volt, és ortodox, de a tábor lakója/foglya lett a Lendva környéki falvakból (Benica, Pincemajor, Petesháza) kitelepített közel 600 szlovén katolikus kolonista is. (Közöttük akadt néhány evangélikus vallású is, feltehetően a telepescsaládokba beházasodottakról van szó.)

Az internálótábor történetének fontos dokumentuma a halotti anyakönyv, amibe bejegyezték az elhunyt életkorát, vallását és születési helyét is. A fiatalabbak már mind Bácskában vagy a Muravidéken születtek, az idősebbek pedig valahol a későbbi Jugoszlávia szerényebb megélhetést nyújtó vidékén. A szlovén internáltak esetében több embernél születési helyként az olasz határon fekvő Opatje Selo település neve szerepel. Az áttelepítésről talán a nagypolitika döntött, de azok a családok, melyek az 1920-as években szülőföldjükről más vidékre költöztek át, a boldogulásban és a jobb életben reménykedtek.



A Sárvárra érkező internáltakra nehéz sors várt. Az embertelen körülmények, az elégtelen táplálkozás miatt először a gyerekek betegedtek meg és váltak áldozatokká. 1942 februárjában a tábornak 57 halottja volt, közülük 44 gyerek. A következő hónapban ez a szám 75-re, illetve 54-re emelkedett. A szörnyű hírek a bácskai szerbekhez is eljutottak. Kosta Hadzi újvidéki ügyvédnek sikerült kieszközölnie, hogy a táborból 2800, 15 év alatti gyereket és 180 szoptatós anyát visszaszállítsanak a Bácskába, ahol a szerb ortodox egyház közreműködésével családoknál helyezték el őket. 1942 nyarától az internálótábor gyermek halottainak száma a korábbi töredékére csökkent.

Mellékszál: a gyerekek mentését segítő Irinej Ciric püspököt 2022-ben a szerb ortodox egyház szentté avatta, egyházi neve most már Bácskai Szent Irinej. Hozzá kell tenni, hogy az ortodox egyházak szentté avatási gyakorlata jelentősen különbözik a katolikusokétól.

1943-tól az internáltak körülményei kicsit javultak. Kijárhattak a környező gazdaságokba dolgozni, ahol a munkájukért cserébe élelmet kaptak. A tábor 1945. március végéig állt fenn, az utolsó halott, a 80 éves Raseta Iliját március 24-én jegyezték be az anyakönyvbe. A sárvári temetőben nyugvó 752 áldozathoz még hozzá kell adni néhányat, hiszen voltak olyanok, akiket nem ott, hanem máshol temettek el, ilyen például a bevezetőben említett, Szombathelyen elhunyt Sofia.