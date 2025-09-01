Nemazalány x Sofi a jánosházi Almanapon – íme a teljes program!

Szeptember 20-án ismét Jánosháza lesz a térség legédesebb helye: jön az Almanap, ahol egyszerre találkozik a sült alma illata, a pálinkaverseny izgalma és a nagyszínpadi koncertek hangulata. Tavaly sajnos a vihar keresztbe tett a fesztiválnak, idén viszont remélhetőleg minden adott lesz, hogy a rendezvénytér megteljen élettel, nevetéssel és jó zenével - például Nemazalány x Sofi koncertjével.

Nemazalány x Sofi Jánosházán adnak koncertet szeptember 20-án, az Almanapon

Forrás: Jánosháza város

Idén is jön az Almanap Jánosházán! Színpadon Nemazalány x Sofi

A nap már kora reggeltől pörög: 8 órától nyit a termelői vásár, ahol a helyi finomságok mellett gyerekjátékok is várják a családokat. A jánosházi civil szervezetek almás süteményekkel készülnek az alkalomból - az alapanyagot mint minden évben, idén is a Jánosházi Önkormányzat biztosítja - tudtuk meg Kiss András polgármestertől.

Délután pedig sorra lépnek színpadra a város és a környék tehetségei: a Jánosházi Óvoda Rocky-Dilly csoportja, majd az Animato Énekegyüttes, utána pedig a helyi amatőr színjátszók mutatják be Kéri Ferenc vidám darabját, A beteg disznót.

17 órakor jön az ünnepélyes megnyitó, ahol köszöntőt mond Kiss András polgármester, majd 18 órától kihirdetik a pálinkafőző verseny eredményeit. Délután hat órakor gazdára találnak a tombola-nyeremények ezt követően pedig kvízest dobja fel a közönséget. A tombolát illetően Kiss András polgármester elmondta: hasonlóan hasznos ajándékoka lehet számítani: pl. a Városnapon egy mosógép talált gazdára.

Este indul a zene és a tánc

A nagybetűs bulit a színpad sztárfellépői hozzák el: 20 órakor Nemazalány x Sofi adja meg az este lendületét, 22 órától pedig Tóth Tünde gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon tánc nélkül. A hangulatot egész este a Szomorkovics Buli tartja forrón, így a bátrabbak akár éjfélig rophatják. Az Almanap ráadásul teljesen ingyenes, így tényleg mindenki számára nyitott – legyen szó családi délutánról, baráti találkozóról vagy egy jó koncertről.