Nemazalány x Sofi a jánosházi Almanapon – íme a teljes program!
Almás finomságok, pálinkaverseny és sztárfellépők – szeptember 20-án újra benépesül a jánosházi rendezvénytér az Almanap színes programjaival - például a Nemazalány x Sofi koncerttel.
Szeptember 20-án ismét Jánosháza lesz a térség legédesebb helye: jön az Almanap, ahol egyszerre találkozik a sült alma illata, a pálinkaverseny izgalma és a nagyszínpadi koncertek hangulata. Tavaly sajnos a vihar keresztbe tett a fesztiválnak, idén viszont remélhetőleg minden adott lesz, hogy a rendezvénytér megteljen élettel, nevetéssel és jó zenével - például Nemazalány x Sofi koncertjével.
Idén is jön az Almanap Jánosházán! Színpadon Nemazalány x Sofi
A nap már kora reggeltől pörög: 8 órától nyit a termelői vásár, ahol a helyi finomságok mellett gyerekjátékok is várják a családokat. A jánosházi civil szervezetek almás süteményekkel készülnek az alkalomból - az alapanyagot mint minden évben, idén is a Jánosházi Önkormányzat biztosítja - tudtuk meg Kiss András polgármestertől.
Délután pedig sorra lépnek színpadra a város és a környék tehetségei: a Jánosházi Óvoda Rocky-Dilly csoportja, majd az Animato Énekegyüttes, utána pedig a helyi amatőr színjátszók mutatják be Kéri Ferenc vidám darabját, A beteg disznót.
17 órakor jön az ünnepélyes megnyitó, ahol köszöntőt mond Kiss András polgármester, majd 18 órától kihirdetik a pálinkafőző verseny eredményeit. Délután hat órakor gazdára találnak a tombola-nyeremények ezt követően pedig kvízest dobja fel a közönséget. A tombolát illetően Kiss András polgármester elmondta: hasonlóan hasznos ajándékoka lehet számítani: pl. a Városnapon egy mosógép talált gazdára.
Este indul a zene és a tánc
A nagybetűs bulit a színpad sztárfellépői hozzák el: 20 órakor Nemazalány x Sofi adja meg az este lendületét, 22 órától pedig Tóth Tünde gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon tánc nélkül. A hangulatot egész este a Szomorkovics Buli tartja forrón, így a bátrabbak akár éjfélig rophatják. Az Almanap ráadásul teljesen ingyenes, így tényleg mindenki számára nyitott – legyen szó családi délutánról, baráti találkozóról vagy egy jó koncertről.
Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel, bízunk benne, hogy az időjárás idén kegyes lesz hozzánk, és egy jó hangulatú városi eseményt élhetünk meg együtt - zárta gondolatait Kiss András.