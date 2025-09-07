szeptember 7., vasárnap

Még külföldről is érkeztek!

1 órája

Nemescsó vendégszeretete páratlan - A Nemes előnevű települések találkozóját tartották a falunapon

Címkék#falunap#rendezvény#történelem#Nemescsó#Majthényi László

Nagy ünnepre virradt ma Nemescsó, amelyre lelkesen, hosszan készülődtek a falu lakói. 2008 után, idén ismét Nemescsó a házigazdája a Nemes előnevű települések találkozójának, mely 24. alkalommal került megrendezésre.

Nemescsó vendégszeretete páratlan - A Nemes előnevű települések találkozóját tartották a falunapon

Fotó: Merklin Tímea

A Nemes előnevű települések találkozóját 2000-ben indította el Nemesvid, azóta minden évben más és más falu ad otthont a rendezvénynek, lehetőséget teremtve arra, hogy megismerjék egymást, erősítsék közösségeiket és együtt ünnepelhessenek. Idén Nemescsó községre került sor. 

Nemescsó
A színpadon Nemescsó polgármestere: Szerdahelyi-Bán Irén, előtte a kőszegi hgyományőrzők. Fotó: Merklin Tímea

- Kis település vagyunk, mindössze 315 fő lakik itt, így számunkra nagy szó, hogy ma így együtt ünnepelhetünk ennyien. A mai nap a falunap is nálunk és a rendezvényt kiegészítettük egy kézműves vásárral, ahol a helyi és környékbeli termelők, kézművesek mutatják be termékeiket – mondta köszöntőjében Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester, aki kiemelte: - A rendezvényt támogatás nélkül nem tudtuk volna megvalósítani, ebben segítségünkre volt térségünk országgyűlési képviselője, Ágh Péter. Hálásan köszönjük neki, hogy szívén viseli településünk fejlődését. A Falusi Civil Alapban kétmillió forint támogatást kaptunk, amelyet a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület adott be a találkozóra. Továbbá támogatta a rendezvényt az Agrárminisztrérium is, szintén kétmillió forinttal, és támogatónk volt a Vas Vármegyei Közgyűlés is. 

Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester köszönetet mondott a település lakóinak a segítségükért, önzetlen munkájukért és felajánlásaikért.

 - Több mint 50 ember segítette rendezvény lebonyolítását, voltak, akik az előkészületekben, a sátorépítésben segítettek, voltak, akik süteményt vagy tombola-felajánlást küldtek, volt, aki a portája csinosításával járult hozzá ahhoz, hogy ma méltóképpen tudjuk vendégül látni kedves vendégeinket, bemutatni településünket. 

Nemescsó
Schrott Pálné Lina néni tavasszal töltötte be a 95. életévét. Szerdahelyi-Bánó Irén, Nemescs polgármestere virággal köszöntötte őt. Fotó: Merklin Tímea

Nemescsóban hagyománya van annak, hogy a falunapon köszöntik a település legidősebb lakóit, így idén Schrott Pálné Lina nénit,  aki tavasszal töltötte be a 95. életévét, és Istenits Vilmost, aki tavaly decemberben töltötte be 80. életévét, ő a falu legidősebb férfi lakója. 

Amikor a nemzeti imádságot énekeltük az jutott eszembe, hogy azok a Nemes előnevű települések, amelyek most itt vannak, az országhatáron kívülről is, mennyire sűrűsödtek bele az elmúlt évszázadok történelmébe – mondta köszöntőjében Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. - Kölcsey Ferenc a Himnuszhoz ezt az ajánlást írta: „A magyar nép zivataros századaiból”. Akik most itt vannak a Nemes előnevű települések képviseletében, kivették a részüket a „magyar nép zivataros századaiból”. Nemesnek lenni a középkorban nem csak megtiszteltetést jelentett, hanem azt, hogy többet kell tenni az átlagembernél a településért, a közösségért, az országért, a hazáért. A kiváltságok és a nemesi előjogok mellett ott voltak azok a kötelezettségek, amelyek például a cselédfalvak lakóinak nem voltak előírva. Az itt most képviselt Nemes előnevű települések negyede megyehatáron belüli, szinte mindegyik az aprófalvak közé tartozik. A 216 vasi településből harminc olyan van, amelynek ezernél több a lélekszáma. 

Majthényi László a beszédében arról is szólt, hogy ismeri Nemescsó civil közösségeit, a mentalitásukat, azt az alázatot, ahogy a közösségi rendezvényekhez viszonyulnak, azt a lelkiismeretességet, ahogy végigviszik. Tapasztalni fogják a mai nap vendégei, hogy Nemescsó vendégszeretete páratlan!

Nemescsó
Szerdahelyi-Bánó Irén, Nemescsó polgármestere köszöntötte  Istenits Vilmost, aki tavaly decemberben töltötte be 80. életévét, ő a falu legidősebb férfi lakója.  Fotó: Merklin Tímea

A vendégtelepülések a mai találkozón: 

  • Nemesbőd, 
  • Nemeskér, 
  • Nemesdéd, 
  • Nemesvid, 
  • Nemeskeresztúr, 
  • Nemeskocs, 
  • Nemesgulács, 
  • Nemeshany, 
  • Nemesszalók, 
  • Nemeshetés,
  • Nemesnép, 
  • Nemesmilitics (Szerbia), 
  • Nemeshódos (Szlovákia), 
  • Nemesócsa (Szlovákia). 

A rendezvény vendégei megtekintették az evangélikus templomot, amelyet Kalincsák Balázsné Varga Katalin mutatott be. A nemescsói evangélikus hagyományok és a templom a Vas Vármegyei Értéktár részét képezi. A település artikuláris hely volt 1681-től, ami azt jelentette, hogy a protestánsoknak itt volt engedélyezve a vallásgyakorlás. Az itt élők erre nagyon büszkék. 

Nemescsó
A rendezvény vendégei megtekintették Nemescsó evangélikus templomát, amelyet Kalincsák Balázsné Varga Katalin mutatott be. Fotó: Merlin Tímea

Mayer Tiborné, a Tézsula Hagyományőrző Egyesület elnöke a magyar nemesség történelméről szólva kiemelte: - Az 1647-es nyilvántartás szerint 57 nemesi család lakott itt, az összlakosság 150 fő körül volt. 1720-ban további 25 család kapott nemesi címet, donációs levelet. A sok száz évvel ezelőtti névsorból egy család nevét ma élőként említhetjük, ők a Sztrókayak. 

Nemescsó
Kőszegi hagyományőrzők - vendégségben Nemescsó falunapján. Fotó: Merklin Tímea

Nemescsó régmúltja

A falu régmúltjáról megtudtuk: a Csói család a honfoglaló magyarok nemzetségéhez tartozott, itt telepedtek le, írásos formában 1248-ban említik Cho alakban. Első ismert földesura Csói Márton volt. 1511-től szerepelt Nemes előtaggal azon csói családfő, akinek itt volt a földje, és nemesi címet kapott a közszolgálatáért. 

A Nemes előnevű települések képviselőinek közös ebédje után, a vendégek is bemutatkoztak, és kulturális műsor volt, végül bál. 

 

