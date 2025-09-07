Nemescsó vendégszeretete páratlan - A Nemes előnevű települések találkozóját tartották a falunapon

A Nemes előnevű települések találkozóját 2000-ben indította el Nemesvid, azóta minden évben más és más falu ad otthont a rendezvénynek, lehetőséget teremtve arra, hogy megismerjék egymást, erősítsék közösségeiket és együtt ünnepelhessenek. Idén Nemescsó községre került sor.

A színpadon Nemescsó polgármestere: Szerdahelyi-Bán Irén, előtte a kőszegi hgyományőrzők. Fotó: Merklin Tímea

- Kis település vagyunk, mindössze 315 fő lakik itt, így számunkra nagy szó, hogy ma így együtt ünnepelhetünk ennyien. A mai nap a falunap is nálunk és a rendezvényt kiegészítettük egy kézműves vásárral, ahol a helyi és környékbeli termelők, kézművesek mutatják be termékeiket – mondta köszöntőjében Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester, aki kiemelte: - A rendezvényt támogatás nélkül nem tudtuk volna megvalósítani, ebben segítségünkre volt térségünk országgyűlési képviselője, Ágh Péter. Hálásan köszönjük neki, hogy szívén viseli településünk fejlődését. A Falusi Civil Alapban kétmillió forint támogatást kaptunk, amelyet a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület adott be a találkozóra. Továbbá támogatta a rendezvényt az Agrárminisztrérium is, szintén kétmillió forinttal, és támogatónk volt a Vas Vármegyei Közgyűlés is.

Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester köszönetet mondott a település lakóinak a segítségükért, önzetlen munkájukért és felajánlásaikért.

- Több mint 50 ember segítette rendezvény lebonyolítását, voltak, akik az előkészületekben, a sátorépítésben segítettek, voltak, akik süteményt vagy tombola-felajánlást küldtek, volt, aki a portája csinosításával járult hozzá ahhoz, hogy ma méltóképpen tudjuk vendégül látni kedves vendégeinket, bemutatni településünket.

Schrott Pálné Lina néni tavasszal töltötte be a 95. életévét. Szerdahelyi-Bánó Irén, Nemescs polgármestere virággal köszöntötte őt. Fotó: Merklin Tímea

Nemescsóban hagyománya van annak, hogy a falunapon köszöntik a település legidősebb lakóit, így idén Schrott Pálné Lina nénit, aki tavasszal töltötte be a 95. életévét, és Istenits Vilmost, aki tavaly decemberben töltötte be 80. életévét, ő a falu legidősebb férfi lakója.

Amikor a nemzeti imádságot énekeltük az jutott eszembe, hogy azok a Nemes előnevű települések, amelyek most itt vannak, az országhatáron kívülről is, mennyire sűrűsödtek bele az elmúlt évszázadok történelmébe – mondta köszöntőjében Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. - Kölcsey Ferenc a Himnuszhoz ezt az ajánlást írta: „A magyar nép zivataros századaiból”. Akik most itt vannak a Nemes előnevű települések képviseletében, kivették a részüket a „magyar nép zivataros századaiból”. Nemesnek lenni a középkorban nem csak megtiszteltetést jelentett, hanem azt, hogy többet kell tenni az átlagembernél a településért, a közösségért, az országért, a hazáért. A kiváltságok és a nemesi előjogok mellett ott voltak azok a kötelezettségek, amelyek például a cselédfalvak lakóinak nem voltak előírva. Az itt most képviselt Nemes előnevű települések negyede megyehatáron belüli, szinte mindegyik az aprófalvak közé tartozik. A 216 vasi településből harminc olyan van, amelynek ezernél több a lélekszáma.

Majthényi László a beszédében arról is szólt, hogy ismeri Nemescsó civil közösségeit, a mentalitásukat, azt az alázatot, ahogy a közösségi rendezvényekhez viszonyulnak, azt a lelkiismeretességet, ahogy végigviszik. Tapasztalni fogják a mai nap vendégei, hogy Nemescsó vendégszeretete páratlan!