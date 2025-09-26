szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlék

30 perce

Elűzöttek emléktábláját vitték a befogadó németeknek

Címkék#köszönet#emléktábla#Geltendorf-Walleshausen#Kurtz Helmut#Rábafüzes

Történelmünk sötét korszakai közé tartoznak a 2. világháború utáni események is. Az akkori németellenes döntések között szerepelt a rábafüzesi kitelepítés is.

Gombos Kálmán

Szeptember 17-én Kurtz Helmut, Szentgotthárd Város Német Önkormányzatának elnöke a német önkormányzat nevében, a köszönet jeléül emléktáblát adott át a bajoroszági Geltendorf -Walleshausen polgármesterének Robert Sedlmayrnek. A Rábafüzesről 1946-ban elűzött, közel ezer éve honos heanzeket befogadták Németországban és otthont adtak nekik a bajorországi Geltendorf -Walleshausenben.

Németajkúakat űztek el Rábafüzesről – rájuk emlékeznek
Németajkúakat űztek el Rábafüzesről: Kurtz Helmut
Fotó: VN/Szentgotthárd Város Német Önkormányzata

Megemlékeznek a német befogadásról

Jövőre, 2026-ban lesz nyolcvan éve, hogy a rábafűzesieket is kitelepítették. Az évfordulóra készülve Vas vármegye Német Önkormányzata viselte a tábla elkészítésének költségét, a szentgotthárdi önkormányzat pedig támogatta az emléktábla Bajorországba szállítását. Ezzel lehetővé tették a németek kitelepítésének 80. évi évfordulójáról való megemlékezést a kortanúkkal, leszármazottjaikkal az új és az őseik hazájában, Bajorországban.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu