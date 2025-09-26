Elűzöttek emléktábláját vitték a befogadó németeknek

Szeptember 17-én Kurtz Helmut, Szentgotthárd Város Német Önkormányzatának elnöke a német önkormányzat nevében, a köszönet jeléül emléktáblát adott át a bajoroszági Geltendorf -Walleshausen polgármesterének Robert Sedlmayrnek. A Rábafüzesről 1946-ban elűzött, közel ezer éve honos heanzeket befogadták Németországban és otthont adtak nekik a bajorországi Geltendorf -Walleshausenben.

Németajkúakat űztek el Rábafüzesről: Kurtz Helmut

Fotó: VN/Szentgotthárd Város Német Önkormányzata

Megemlékeznek a német befogadásról

Jövőre, 2026-ban lesz nyolcvan éve, hogy a rábafűzesieket is kitelepítették. Az évfordulóra készülve Vas vármegye Német Önkormányzata viselte a tábla elkészítésének költségét, a szentgotthárdi önkormányzat pedig támogatta az emléktábla Bajorországba szállítását. Ezzel lehetővé tették a németek kitelepítésének 80. évi évfordulójáról való megemlékezést a kortanúkkal, leszármazottjaikkal az új és az őseik hazájában, Bajorországban.

