Megerőszakolt magyar lányok: megrázó fejleményeket árult el egy olasz ügyvéd

Sokk Olaszországban: egy olasz ügyvéd elárulta, hogy a Cataniában elrabolt magyar lányokkal brutálisan bántak. A huszonéves migránsok egy furgonban zaklatták a fiatal, védtelen áldozatokat, drogot attak nekik és nemi erőszakot követtek el – a jogász szerint akár 12 év börtönt is kaphatnak érte - írja a Bors.

Nemi erőszak Olaszországban

Nemi erőszak Olaszországban: ez vár a három elkövetőre

„A furgonjukban ragadtunk, értesítsék a rendőrséget, ez a rendszáma, kövessék nyomon a mobilomat, siessenek, kérem…”- ez egy részlet abból a segítségkérő üzenetből, amit az egyik lány a küldött elrablásuk után, a kisteherautóból. Mint megírtuk, a két fiatal turistát három marokkói szexuálisan bántalmazta szexuálisan, miután a lányok beszálltak a járművükbe.