Megrázó

1 órája

Megerőszakolt magyar lányok: megrázó fejleményeket árult el egy olasz ügyvéd

Két magyar turistalányt raboltak el Szicíliában marokkói migránsok. A nemi erőszak csütörtökön történt a népszerű olasz tengerparti üdülőhelyen. Most egy olasz ügyvéd új fejleményeket osztott meg az ügyről.

Vaol.hu

Sokk Olaszországban: egy olasz ügyvéd elárulta, hogy a Cataniában elrabolt magyar lányokkal brutálisan bántak. A huszonéves migránsok egy furgonban zaklatták a fiatal, védtelen áldozatokat, drogot attak nekik és nemi erőszakot követtek el – a jogász szerint akár 12 év börtönt is kaphatnak érte - írja a Bors.

„A furgonjukban ragadtunk, értesítsék a rendőrséget, ez a rendszáma, kövessék nyomon a mobilomat, siessenek, kérem…”- ez egy részlet abból a segítségkérő üzenetből, amit az egyik lány a küldött elrablásuk után, a kisteherautóból. Mint megírtuk, a két fiatal turistát három marokkói szexuálisan bántalmazta szexuálisan, miután a lányok beszálltak a járművükbe.

Rémtörténet Cataniában: magyar lányokat raboltak el és drogoztak be

A fiatalok Catania tartományban nyaraltak, napjukat a La Plaia strandján töltötték. Később ketten visszasétáltak a panziójukba, amikor egy furgon állt meg mellettük. Benne két húszas éveiben járó férfi ajánlott fuvart. A lányok elfogadták – ám ahelyett, hogy a szállodába vitték volna őket, a férfiak egy félreeső helyre kanyarodtak, ahol várta őket egy harmadik társuk. Ott erőszakoskodni kezdtek a két védtelen lánnyal, majd drogot is adtak nekik.

A rendőrök végül a magyar lány üzenete alapján azonosították az autót, ami Paternóban parkolt. A segélykérést az egyik lány testvére továbbította a rendőröknek, akik nagy erőkkel vonultak ki és hamar elfogták a 21, 22 és 24 éve marokkóiakat.

 Az nyomban kiderült, hogy illegálisan, tartózkodási engedély nélkül éltek Olaszországban. A lányok kórházba kerültek, majd feljelentést tettek.

Úgy vélem, hogy csoportos nemi erőszakkal és emberrablással fogják őket vádolni. Ezeknek a bűncselekményeknek a büntetési tétele 8-12 év

– nyilatkozta a Borsnak Massimiliano Scaringella, ügyvéd. Az alábbi videón a rendőrségi akció látható. 

 

