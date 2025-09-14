szeptember 14., vasárnap

Bejelentés Kötcsén

1 órája

Nemzeti konzultáció indul - Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja posztolt

Címkék#vármegye főispán#Tisza-adó#Orbán Viktor#Polgári Magyarországért Alapítvány

"Nemzeti konzultációt indítunk az ellenzéki adótervekről" - posztolta közösségi oldalán Vámos Zoltán. Vas vármegye főispánja részvételre buzdít. A nemzeti konzultáció elindítását Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be Kötcsén, hangsúlyozva: "ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni". A Tisza-adó jelentősen megnövelné a lakosság terheit, csökkentve a fizetéseket.

Vaol.hu

A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van - mondta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken  a miniszterelnök, a FIDESZ elnöke. Orbán Viktor bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indítanak a TISZA Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. A kormányfő szólt arról is, "ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni" - olvasható a kormány honlapján

nemzeti konzultáció
Vámos Zoltán főispán: hamarosan nemzeti konzultáció indul
Forrás:  VN

Nemzeti konzultáció a Tisza-adóról

Orbán Viktor - amint bejegyzésébenVámos Zoltán is idézi - Kötcsén hangsúlyozta: ellenfeleik "a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba". "Az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak" - fűzte hozzá. Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk - jelentette ki. Elmondta: ez történt, amikor "hazaküldték" a Nemzetközi Valutaalapot, amikor egymillió munkahelyet teremtettek, migránsmentesnek tartották meg az országot, kimaradtunk a háborúból, de a gyermekvédelem, a családtámogatások, az adócsökkentés és a 13. havi nyugdíj visszaadása esetében is. Orbán Viktor kiemelte: az így megszolgált bizalom miatt nyerték sorozatban a választásokat.

A Tisza-adó jelentősen csökkentené a fizetéseket

A Tisza-adó jelentősen megnövelné a lakosság terheit. Többször írtunk arról, hogy a Tisza-adó bevezetése mivel járna Vas vármegyében a gazdaság különböző ágazataiban dolgozók számára: több tízezer forinttal csökkentené a fizetéseket. 

A Tisza-adót is magában foglaló Tisza-csomagról a kormány kikéri a lakosság véleményét: a hamarosan induló nemzeti konzultáció a Tisza-csomagról szól. 

Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja ugyancsak részvételre buzdít: hamarosan indul a nemzeti konzultáció - döntsenek a magyar emberek a saját jövőjükről. 

 

 

