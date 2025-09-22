szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

Ott, ahol a kacaj megfagyott - titkok a kőszegi gyermekotthonból + fotók

Címkék#múltidézés#nevelőotthon#fortepan#Kőszeg

A Fortepan cáki képei idilli kirándulásokat idéznek fel a kőszegi nevelőintézet lakóinak életéből. Az 50–60-as években a nevelőintézet gyermekei számára ezek a pillanatok jelentették a szabadságot, miközben az állami gondozottak otthona rideg falai között fegyelem, magány és könnyek várták őket. Ma a kőszegi MÁV gyermekotthon falai új szerepre várnak - a múlt árnyai és a jövő ígéretei különös módon fonódnak össze.

Sabjanics-Somlai Petra

A képeken vidám gyerekek kapaszkodnak a cáki hegyoldalban, szendvicset majszolnak, hátizsákjukban apró kincsek lapulnak. Nevetnek, mintha gondtalanok lennének - de a valóság más volt. A kőszegi nevelőintézet falai között reggeli sorakozók, parancsszóra oltott fények, közös hálótermek és rideg fegyelem várta őket. A kirándulások jelentették az egyetlen szabad levegőt. Ott engedhették ki a hangjukat, ott kacaghattak felszabadultan - tudva, hogy estére visszaviszi őket a busz a kastély sötét falai közé, ahol a nevetés már elhalt, és csak a suttogó mesék maradtak a takaró alatt.

kőszegi nevelőintézet gyerekek kiránduláson Cákban
1958 - Szendvics a kézben, kacaj a cáki domboldalban - a nevelőintézet lakói ritka pillanatokban ízlelhették a szabadságot
Forrás: Fortepan/Baráth Endre

Nevelőintézet árnyékában - kacaj és szigor egyszerre

A nevelőotthon egyszerre volt menedék és börtön. Menedék azoknak a gyerekeknek, akiknek nem volt hová menniük - állami gondozott gyerekek, árva vasutasok, a MÁV dolgozóinak gyermekeiből árván maradt kicsik kerestek itt otthont. Börtön viszont azoknak, akik számára a világ határa a kastély kapujánál zárult be, ahol a mindennapok szürkeségét a fegyelem és a magány árnyalta. A rendszerváltás után lassan kiürült, a folyosók elnémultak, a gyerekkacaj helyét nyikorgó ajtók és poros ablakok vették át. 2005-ben végleg bezárt, azóta az omladozó falak az emlékek néma őrei. Aki ma belép ide, gyakran arról számol be, mintha még mindig gyerekhangok visszhangoznának a sötét termekben, mintha az egykori lakók lelkei sosem hagyták volna el az épületet.

Érdekesség

  • Az intézmény történetének egyik utolsó vezetője Kálmán József igazgató volt, akiről 1989-ben készült archív fotó is fennmaradt.
  • A II. világháború idején a nevelőintézet épületének felső szintjén rövid ideig katonai kórház működött.
  • A háború végén a kastély falai között ideiglenesen a vasúti minisztérium is helyet kapott.
  • A bezárás előtti években a létszám körülbelül 160 gyermek volt, akik közül sokan évtizedek múltán is nosztalgiával emlegették a közös kirándulásokat.

Nevelőintézetből tudásközpont?

Ma azonban új fejezet íródik. Kormányzati döntés született arról, hogy az egykori gyermekotthonból kutatási és fejlesztési központ születik, közel 19 milliárd forintos forrásból. A felújított épületben modern laborok és oktatási terek kapnak helyet, emellett emlékszoba is készül, hogy ne merüljön feledésbe a múlt. A városban sokan izgatottan figyelik a fejleményeket: sikerül-e megőrizni az épület szecessziós szépségét és történelmi lelkét, miközben teljesen új funkciót kap?

A múlt képei ma is beszélnek

A cáki kirándulásokról fennmaradt Fortepan-fotók egyszerre mosolyogtatóak és szívszorítóak. Vidám gyermeki tekintetek idézik fel a szabadságot, de mögöttük ott rejlik a rideg valóság. A kőszegi MÁV nevelőintézet története így ma is élő emlékezet: a kastély falaiban egyszerre él tovább a gyermekek kacaja és a rideg fegyelem árnya.

Kattints a galériára, és lásd, hogyan vált a kirándulás menedékké Kőszegen a gyerekek számára!

Egy nap szabadság - a kőszegi nevelőintézet fotókon

Fotók: Fortepan

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu