Ott, ahol a kacaj megfagyott - titkok a kőszegi gyermekotthonból + fotók
A Fortepan cáki képei idilli kirándulásokat idéznek fel a kőszegi nevelőintézet lakóinak életéből. Az 50–60-as években a nevelőintézet gyermekei számára ezek a pillanatok jelentették a szabadságot, miközben az állami gondozottak otthona rideg falai között fegyelem, magány és könnyek várták őket. Ma a kőszegi MÁV gyermekotthon falai új szerepre várnak - a múlt árnyai és a jövő ígéretei különös módon fonódnak össze.
A képeken vidám gyerekek kapaszkodnak a cáki hegyoldalban, szendvicset majszolnak, hátizsákjukban apró kincsek lapulnak. Nevetnek, mintha gondtalanok lennének - de a valóság más volt. A kőszegi nevelőintézet falai között reggeli sorakozók, parancsszóra oltott fények, közös hálótermek és rideg fegyelem várta őket. A kirándulások jelentették az egyetlen szabad levegőt. Ott engedhették ki a hangjukat, ott kacaghattak felszabadultan - tudva, hogy estére visszaviszi őket a busz a kastély sötét falai közé, ahol a nevetés már elhalt, és csak a suttogó mesék maradtak a takaró alatt.
Nevelőintézet árnyékában - kacaj és szigor egyszerre
A nevelőotthon egyszerre volt menedék és börtön. Menedék azoknak a gyerekeknek, akiknek nem volt hová menniük - állami gondozott gyerekek, árva vasutasok, a MÁV dolgozóinak gyermekeiből árván maradt kicsik kerestek itt otthont. Börtön viszont azoknak, akik számára a világ határa a kastély kapujánál zárult be, ahol a mindennapok szürkeségét a fegyelem és a magány árnyalta. A rendszerváltás után lassan kiürült, a folyosók elnémultak, a gyerekkacaj helyét nyikorgó ajtók és poros ablakok vették át. 2005-ben végleg bezárt, azóta az omladozó falak az emlékek néma őrei. Aki ma belép ide, gyakran arról számol be, mintha még mindig gyerekhangok visszhangoznának a sötét termekben, mintha az egykori lakók lelkei sosem hagyták volna el az épületet.
Érdekesség
- Az intézmény történetének egyik utolsó vezetője Kálmán József igazgató volt, akiről 1989-ben készült archív fotó is fennmaradt.
- A II. világháború idején a nevelőintézet épületének felső szintjén rövid ideig katonai kórház működött.
- A háború végén a kastély falai között ideiglenesen a vasúti minisztérium is helyet kapott.
- A bezárás előtti években a létszám körülbelül 160 gyermek volt, akik közül sokan évtizedek múltán is nosztalgiával emlegették a közös kirándulásokat.
Nevelőintézetből tudásközpont?
Ma azonban új fejezet íródik. Kormányzati döntés született arról, hogy az egykori gyermekotthonból kutatási és fejlesztési központ születik, közel 19 milliárd forintos forrásból. A felújított épületben modern laborok és oktatási terek kapnak helyet, emellett emlékszoba is készül, hogy ne merüljön feledésbe a múlt. A városban sokan izgatottan figyelik a fejleményeket: sikerül-e megőrizni az épület szecessziós szépségét és történelmi lelkét, miközben teljesen új funkciót kap?
A múlt képei ma is beszélnek
A cáki kirándulásokról fennmaradt Fortepan-fotók egyszerre mosolyogtatóak és szívszorítóak. Vidám gyermeki tekintetek idézik fel a szabadságot, de mögöttük ott rejlik a rideg valóság. A kőszegi MÁV nevelőintézet története így ma is élő emlékezet: a kastély falaiban egyszerre él tovább a gyermekek kacaja és a rideg fegyelem árnya.
Egy nap szabadság - a kőszegi nevelőintézet fotókonFotók: Fortepan