Ott, ahol a kacaj megfagyott - titkok a kőszegi gyermekotthonból + fotók

A képeken vidám gyerekek kapaszkodnak a cáki hegyoldalban, szendvicset majszolnak, hátizsákjukban apró kincsek lapulnak. Nevetnek, mintha gondtalanok lennének - de a valóság más volt. A kőszegi nevelőintézet falai között reggeli sorakozók, parancsszóra oltott fények, közös hálótermek és rideg fegyelem várta őket. A kirándulások jelentették az egyetlen szabad levegőt. Ott engedhették ki a hangjukat, ott kacaghattak felszabadultan - tudva, hogy estére visszaviszi őket a busz a kastély sötét falai közé, ahol a nevetés már elhalt, és csak a suttogó mesék maradtak a takaró alatt.

1958 - Szendvics a kézben, kacaj a cáki domboldalban - a nevelőintézet lakói ritka pillanatokban ízlelhették a szabadságot

Forrás: Fortepan/Baráth Endre

Nevelőintézet árnyékában - kacaj és szigor egyszerre

A nevelőotthon egyszerre volt menedék és börtön. Menedék azoknak a gyerekeknek, akiknek nem volt hová menniük - állami gondozott gyerekek, árva vasutasok, a MÁV dolgozóinak gyermekeiből árván maradt kicsik kerestek itt otthont. Börtön viszont azoknak, akik számára a világ határa a kastély kapujánál zárult be, ahol a mindennapok szürkeségét a fegyelem és a magány árnyalta. A rendszerváltás után lassan kiürült, a folyosók elnémultak, a gyerekkacaj helyét nyikorgó ajtók és poros ablakok vették át. 2005-ben végleg bezárt, azóta az omladozó falak az emlékek néma őrei. Aki ma belép ide, gyakran arról számol be, mintha még mindig gyerekhangok visszhangoznának a sötét termekben, mintha az egykori lakók lelkei sosem hagyták volna el az épületet.

Érdekesség Az intézmény történetének egyik utolsó vezetője Kálmán József igazgató volt, akiről 1989-ben készült archív fotó is fennmaradt.

A II. világháború idején a nevelőintézet épületének felső szintjén rövid ideig katonai kórház működött.

A háború végén a kastély falai között ideiglenesen a vasúti minisztérium is helyet kapott.

A bezárás előtti években a létszám körülbelül 160 gyermek volt, akik közül sokan évtizedek múltán is nosztalgiával emlegették a közös kirándulásokat.

Nevelőintézetből tudásközpont?

Ma azonban új fejezet íródik. Kormányzati döntés született arról, hogy az egykori gyermekotthonból kutatási és fejlesztési központ születik, közel 19 milliárd forintos forrásból. A felújított épületben modern laborok és oktatási terek kapnak helyet, emellett emlékszoba is készül, hogy ne merüljön feledésbe a múlt. A városban sokan izgatottan figyelik a fejleményeket: sikerül-e megőrizni az épület szecessziós szépségét és történelmi lelkét, miközben teljesen új funkciót kap?