szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

28 perce

Nimbusz, glória, felhő és csillagok

Címkék#glória#csillag#Mária

Akik szívesen üldögélnek a szombathelyi Fő téren, azok is bizonytalanok abban, hogy milyen „fejfedője” van az Atyaistennek és Jézusnak a Szentháromság-oszlopon. Nos, Jézus fölött egy keresztnimbuszt látunk, az Atya fölött pedig egy háromszög alakút. Ez az ő attribútumuk, ez a glória nekik jár. Nem szól erről semmilyen előrás, szabályzat, nem kötelező odatenni, odafesteni, de nagyon régi hagyományról van szó. A glóriaábrázolások múltja másfél ezer évre nyúlik vissza.

Orbán Róbert

A glória és a nimbusz gyakorlatilag ugyanazt jelenti, de a kettő között mégis van egy alig észrevehető, árnyalatnyi különbség. Ez a két szó eredeti jelentéséből fakad: a glória dicsőséget és ebből eredően dicsfényt jelent, a nimbusz a felhőként értelmezhető latin nimbusból származik. A szentek feje fölött megjelenő korong felhőnek látszik. A nimbusz kifejezésben ma a dicsőség és a tisztelet is benne van. 
Háromszög alakú glóriát egyedül az Atya fölött látunk, de ott is csak akkor, ha a másik két isteni személy, a Fiú és a Szentlélek is jelen van. A háromszög magának a Szentháromságnak a szimbóluma. Krisztus kör alakú glóriájában kereszt látszik. Ha egy képen sok alak szerepel, s bizonytalanok vagyunk abban, hogy ki kicsoda, a szenteket a fejük fölötti „korongról” ismerjük fel. (Ritka kivételként a középkori művészetben az Atya és a Szentlélek keresztnimbusszal való ábrázolása is előfordul.) 
A szentek szobrain rendszerint vasból készült, aranyszínűre festett glóriát helyeznek el. Ezek egy idő után elrozsdáysodhatnak, szétmállanak, s nem biztos, hogy az eredetihez igazodva pótolják őket. 
Hány csillagból áll Mária glóriája? Tizenkettőból. Ez a szám a Jelenések könyvére utal, ahol Káldi György fordításában a következő olvasható: „És nagy jel tűnék fel az égen: Egy asszony, kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold, és a fején tizenkét csillagú korona.” A 12 misztikus szám, sok mindent jelenthet, például az apostolokból is tizenkettő volt. 
Sokkal konkrétabb dolog áll Nepomuki Szent János ötcsillagú glóriájának hátterében. Neki azért kellett vértanúságot szenvednie, mert nem árulta el a gyónási titkot. 1393-ban Prágában Vencel király azt próbálta megtudni, miről beszélt neki a felesége. Hiába kínozták, nem árulta el, ezért a Károly-hídról a Moldva folyóba dobták. A glórián az öt csillag a latin „TACUI” szó betűit jelképezik, ami annyit tesz, „hallgattam”. 
Előfordulhat, hogy Mária fölött nem tizenkét, Nepomuki fölött pedig nem ötcsillagú a glória. Ennek két oka lehet. Megeshet, hogy már a szobor állításakor sem vették figyelembe a számok jelentését. A másik ok, hogy a felújításkor úgy gondolták, a glória csupán dísz, mindegy, hány csillag van rajta, a lényeg, hogy szép legyen, jól fessen. 
Vannak az eddig felsoroltaktól eltérő glóriák is. Ilyen például az, amikor a szent feje fölött (mögött) nem határozott körvonalú korongot látunk, hanem sugarakat, ragyogást, fényességet. Glóriának tekinthetjük az egész testet körülvevő mandorlát is. Ez az alakzat általában mandulára hasonlít, maga a kifejezés is onnan ered. A mandorla rendszerint Krisztust és/vagy Máriát veszi körbe, s ebben az esetben Jézus feje felett sokszor ott van a kereszt- nimbusz is. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu