Nimbusz, glória, felhő és csillagok

A glória és a nimbusz gyakorlatilag ugyanazt jelenti, de a kettő között mégis van egy alig észrevehető, árnyalatnyi különbség. Ez a két szó eredeti jelentéséből fakad: a glória dicsőséget és ebből eredően dicsfényt jelent, a nimbusz a felhőként értelmezhető latin nimbusból származik. A szentek feje fölött megjelenő korong felhőnek látszik. A nimbusz kifejezésben ma a dicsőség és a tisztelet is benne van.

Háromszög alakú glóriát egyedül az Atya fölött látunk, de ott is csak akkor, ha a másik két isteni személy, a Fiú és a Szentlélek is jelen van. A háromszög magának a Szentháromságnak a szimbóluma. Krisztus kör alakú glóriájában kereszt látszik. Ha egy képen sok alak szerepel, s bizonytalanok vagyunk abban, hogy ki kicsoda, a szenteket a fejük fölötti „korongról” ismerjük fel. (Ritka kivételként a középkori művészetben az Atya és a Szentlélek keresztnimbusszal való ábrázolása is előfordul.)

A szentek szobrain rendszerint vasból készült, aranyszínűre festett glóriát helyeznek el. Ezek egy idő után elrozsdáysodhatnak, szétmállanak, s nem biztos, hogy az eredetihez igazodva pótolják őket.

Hány csillagból áll Mária glóriája? Tizenkettőból. Ez a szám a Jelenések könyvére utal, ahol Káldi György fordításában a következő olvasható: „És nagy jel tűnék fel az égen: Egy asszony, kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold, és a fején tizenkét csillagú korona.” A 12 misztikus szám, sok mindent jelenthet, például az apostolokból is tizenkettő volt.

Sokkal konkrétabb dolog áll Nepomuki Szent János ötcsillagú glóriájának hátterében. Neki azért kellett vértanúságot szenvednie, mert nem árulta el a gyónási titkot. 1393-ban Prágában Vencel király azt próbálta megtudni, miről beszélt neki a felesége. Hiába kínozták, nem árulta el, ezért a Károly-hídról a Moldva folyóba dobták. A glórián az öt csillag a latin „TACUI” szó betűit jelképezik, ami annyit tesz, „hallgattam”.

Előfordulhat, hogy Mária fölött nem tizenkét, Nepomuki fölött pedig nem ötcsillagú a glória. Ennek két oka lehet. Megeshet, hogy már a szobor állításakor sem vették figyelembe a számok jelentését. A másik ok, hogy a felújításkor úgy gondolták, a glória csupán dísz, mindegy, hány csillag van rajta, a lényeg, hogy szép legyen, jól fessen.

Vannak az eddig felsoroltaktól eltérő glóriák is. Ilyen például az, amikor a szent feje fölött (mögött) nem határozott körvonalú korongot látunk, hanem sugarakat, ragyogást, fényességet. Glóriának tekinthetjük az egész testet körülvevő mandorlát is. Ez az alakzat általában mandulára hasonlít, maga a kifejezés is onnan ered. A mandorla rendszerint Krisztust és/vagy Máriát veszi körbe, s ebben az esetben Jézus feje felett sokszor ott van a kereszt- nimbusz is.

