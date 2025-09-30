Vasi középiskolák nyílt napjai – itt vannak a dátumok Kőszegtől Szentgotthárdig

Korábban már írtunk a szombathelyi középiskolák idei nyílt napjairól - itt lehet elolvasni - most pedig összegyűjtöttük a megye többi városában tervezett időpontokat. Kőszegtől Celldömölkön át egészen Szentgotthárdig számos intézmény várja az érdeklődő diákokat és szülőket, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a továbbtanulási lehetőségekkel. Nézzük a megyeszékhelyen kívüli középiskolák nyílt napjait!

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium két nyílt nappal is készül az érdeklődőknek.

Forrás: VN/archív

Vasi középiskolák nyílt napjai

Kőszeg

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium – október 13. 8:20 és október 21. 8:20

Az első napon elsősorban a helyi és környékbeli diákokat várják, míg a második inkább a távolabbról érkezőknek szól. Mindkét időpont átjárható, így minden érdeklődő talál magának alkalmas napot.

Bővebb információ: www.jurisich-koszeg.edu.hu

Árpád-házi Szent Margit Gimnázium – október 21. 9:00 és november 14. 9:00

A katolikus fenntartású intézményben a tanulmányi programok mellett fontos szerepet kap a közösségi élet is. A nyílt napokra előzetes regisztráció szükséges.

Bővebb információ: arpadhazi.hu

Dr. Nagy László EGYMI – november 5. 9:00 és november 6. 9:00

Az iskola a speciális igényű diákokat segíti tanulmányaikban és fejlődésükben. A nyílt napon a látogatók közelebbről is betekinthetnek a gyógypedagógiai munka mindennapjaiba.

Bővebb információ: nagylaszlo-koszeg.edu.hu

Kőszegi Evangélikus Gimnázium – november 12. 9:00 és november 13. 9:00

A gimnázium nagy hangsúlyt fektet a nyelvtanulásra és a közösségi életre. A nyílt napokon a tanórák mellett az iskola szellemiségét is bemutatják.

Bővebb információ: kegisz.hu

Csepreg és Bük