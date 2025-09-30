szeptember 30., kedd

1 órája

Vasi középiskolák nyílt napjai – itt vannak a dátumok Kőszegtől Szentgotthárdig

Címkék#Szentgotthárd#középiskola#gimnáziumok#intézmény#Kőszeg

Gimnáziumok és technikumok nyitják meg kapuikat, hogy bemutassák képzéseiket, mindennapjaikat és közösségi életüket. Ősszel Vas megye több városában is nyílt napokra várják a pályaválasztás előtt álló diákokat és szüleiket.

Vaol.hu

Korábban már írtunk a szombathelyi középiskolák idei nyílt napjairól - itt lehet elolvasni - most pedig összegyűjtöttük a megye többi városában tervezett időpontokat. Kőszegtől Celldömölkön át egészen Szentgotthárdig számos intézmény várja az érdeklődő diákokat és szülőket, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a továbbtanulási lehetőségekkel. Nézzük a megyeszékhelyen kívüli középiskolák nyílt napjait!

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium két nyílt nappal is készül az érdeklődőknek.
Forrás: VN/archív

Vasi középiskolák nyílt napjai

Kőszeg

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium – október 13. 8:20 és október 21. 8:20
Az első napon elsősorban a helyi és környékbeli diákokat várják, míg a második inkább a távolabbról érkezőknek szól. Mindkét időpont átjárható, így minden érdeklődő talál magának alkalmas napot.
Bővebb információ: www.jurisich-koszeg.edu.hu

Árpád-házi Szent Margit Gimnázium – október 21. 9:00 és november 14. 9:00
A katolikus fenntartású intézményben a tanulmányi programok mellett fontos szerepet kap a közösségi élet is. A nyílt napokra előzetes regisztráció szükséges.
Bővebb információ: arpadhazi.hu

Dr. Nagy László EGYMI – november 5. 9:00 és november 6. 9:00
Az iskola a speciális igényű diákokat segíti tanulmányaikban és fejlődésükben. A nyílt napon a látogatók közelebbről is betekinthetnek a gyógypedagógiai munka mindennapjaiba.
Bővebb információ: nagylaszlo-koszeg.edu.hu

Kőszegi Evangélikus Gimnázium – november 12. 9:00 és november 13. 9:00
A gimnázium nagy hangsúlyt fektet a nyelvtanulásra és a közösségi életre. A nyílt napokon a tanórák mellett az iskola szellemiségét is bemutatják.
Bővebb információ: kegisz.hu

Csepreg és Bük

  • VVSZC Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium (Csepreg) – október 20. 9:00 és november 6. 9:00
    A csepregi technikum interaktív nyílt napokat kínál, óralátogatásokkal, iskolabejárással és kollégiumi bemutatóval.
    Bővebb információ: ntszki.hu
  • VVSZC Büki Szakképző Iskola – október 21. 10:00 és november 18. 10:00
    A vendéglátó és technikusi szakmák iránt érdeklődőket várják, novemberben pedig a Greenfield Hotel Golf & Spa ad otthont a bemutatónak, ahol a gyakorlati képzések kerülnek előtérbe.
    Bővebb információ: ntszki.hu

Celldömölk

VVSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola – október 21. 9:00
A szakképző iskola gyakorlatorientált képzéseivel várja a pályaválasztás előtt álló diákokat.
Bővebb információ: eotvoscell.hu

Berzsenyi Dániel Gimnázium – november 11. 8:30
A gimnázium a hagyományok ápolása mellett modern oktatási környezetet is biztosít. A nyílt napon a vendégek tanórákat is megtekinthetnek.
Bővebb információ: berzsenyicell.hu

Szentgotthárd

Szent Gotthárd Gimnázium és Technikum – november 5. 8:00
A nyílt napon a gimnáziumi és technikumi képzések mellett a közösségi lehetőségeket is bemutatják.
Bővebb információ: vmg-sztg.edu.hu

VVSZC III. Béla Technikum és Kollégium – október 21. 8:30 és november 6. 8:30
A szentgotthárdi technikum a szakmai képzések mellett kollégiumi elhelyezést is kínál, amit a nyílt napon be is lehet járni.
Bővebb információ: bela-szgotth.edu.hu

Körmend

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend) – november 12. 8:00
A gimnázium jó alapot biztosít a felsőoktatási tanulmányokhoz, és aktív diákélettel várja a fiatalokat.
Bővebb információ: kolcsey-kormend.edu.hu

VVSZC Rázsó Imre Technikum (Körmend) – november 13. 8:00
A Rázsó technikum széles szakmai kínálatot nyújt, ahol a gyakorlati képzések bemutatására is nagy hangsúlyt fektetnek.
Bővebb információ: razso.hu

Sárvár

VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum – november 13. 8:00
A turisztikai szakmák iránt érdeklődők számára kiváló lehetőség a nyílt nap, ahol az oktatás mellett a gyakorlati képzések is bemutatkoznak.
Bővebb információ: sarvaritechnikum.hu

Tinódi Gimnázium (Sárvár) – november 20. 8:00
A gimnázium a magas színvonalú oktatás mellett gazdag kulturális és sportprogramokat is kínál a diákoknak.
Bővebb információ: sarvaritinodi.hu

 

