Középiskolai nyílt napok Szombathelyen: íme a dátumok és minden, amit tudni érdemes

A nyílt napok célja, hogy minél több információval rendelkezzen a leendő diák és a család, hogy a lehető legjobb döntés születhessen a gyerek továbbtanulásával kapcsolatban. Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai és Szolgáltató Központ táblázatot tett közzé a vasi középiskolák nyílt napjairól, ezt vettük alapul cikkünkhöz. A sorozat első részében a szombathelyi középiskolák dátumait mutatjuk, utána sorra vesszük a más vasi városokban található intézményeket is.

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban is lesz nyílt nap

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

Vasi középiskolák nyílt napjai - Szombathelyi iskolák

Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium

Cím: Szombathely, Petőfi Sándor utca 6.

Nyílt napok:

szeptember 29., 9:00

október 22., 9:00

november 17., 9:00–13:00

december 15., 8:00–12:00

A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium négy nyílt nappal készül: szeptember 29-én és október 22-én reggel kilenctől várják a látogatókat, de november 17-én délelőtt kilenc és délután egy óra között, valamint december 15-én reggel nyolctól délután 12 óráig is nyílt napot tartanak. Az érdeklődőknek érdemes előzetesen regisztrálniuk a www.bsst.martinus.hu oldalon.

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Cím: Szombathely, Bolyai J. u. 11.

Nyílt napok:

október 11., 10:00–12:00

október 14., 8:00–11:00

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium október 11-én tartja tájékoztató napját délelőtt 10-től 12 óráig, míg október 14-én reggel nyolctól 11 óráig nyílt napot szerveznek óralátogatásokkal. Utóbbira előzetes regisztráció szükséges október 11-től, a részletek megtalálhatók az iskola honlapján, a bolyaigimnazium.elte.hu címen.

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Cím: Szombathely, Paragvári u. 77.

Nyílt napok:

2025. október 21., 8:00

november 12., 8:00

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum a képző- és iparművészeti tagozat iránt érdeklődőket október 21-én reggel 8 órától várja, a zeneművészeti tagozat iránt érdeklődők pedig november 12-én ugyanebben az időpontban látogathatják meg az intézményt.

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Cím: Szombathely, Dózsa György u. 4.