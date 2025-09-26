1 órája
Középiskolai nyílt napok Szombathelyen: íme a dátumok és minden, amit tudni érdemes
A cél a pályaválasztás segítése, hogy a szülők és a leendő diákok betekintést nyerjenek az iskola életébe, és közelebb kerüljenek a döntéshez: hol kezdje a gyerek a középiskolát? Elkezdődött a 2025/2026-ös tanévhez kapcsolódó nyílt napok sora Vas megye középiskoláiban.
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban is lesz nyílt nap
Forrás: VN/archív
Fotó: Cseh Gábor
A nyílt napok célja, hogy minél több információval rendelkezzen a leendő diák és a család, hogy a lehető legjobb döntés születhessen a gyerek továbbtanulásával kapcsolatban. Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai és Szolgáltató Központ táblázatot tett közzé a vasi középiskolák nyílt napjairól, ezt vettük alapul cikkünkhöz. A sorozat első részében a szombathelyi középiskolák dátumait mutatjuk, utána sorra vesszük a más vasi városokban található intézményeket is.
Vasi középiskolák nyílt napjai - Szombathelyi iskolák
Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium
Cím: Szombathely, Petőfi Sándor utca 6.
Nyílt napok:
- szeptember 29., 9:00
- október 22., 9:00
- november 17., 9:00–13:00
- december 15., 8:00–12:00
A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium négy nyílt nappal készül: szeptember 29-én és október 22-én reggel kilenctől várják a látogatókat, de november 17-én délelőtt kilenc és délután egy óra között, valamint december 15-én reggel nyolctól délután 12 óráig is nyílt napot tartanak. Az érdeklődőknek érdemes előzetesen regisztrálniuk a www.bsst.martinus.hu oldalon.
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Cím: Szombathely, Bolyai J. u. 11.
Nyílt napok:
- október 11., 10:00–12:00
- október 14., 8:00–11:00
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium október 11-én tartja tájékoztató napját délelőtt 10-től 12 óráig, míg október 14-én reggel nyolctól 11 óráig nyílt napot szerveznek óralátogatásokkal. Utóbbira előzetes regisztráció szükséges október 11-től, a részletek megtalálhatók az iskola honlapján, a bolyaigimnazium.elte.hu címen.
Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum
Cím: Szombathely, Paragvári u. 77.
Nyílt napok:
- 2025. október 21., 8:00
- november 12., 8:00
A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum a képző- és iparművészeti tagozat iránt érdeklődőket október 21-én reggel 8 órától várja, a zeneművészeti tagozat iránt érdeklődők pedig november 12-én ugyanebben az időpontban látogathatják meg az intézményt.
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
Cím: Szombathely, Dózsa György u. 4.
Nyílt napok: november 11–12., részletek a program előtti hetekben.
A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium novemberben várja a nyolcadikos diákokat és szüleiket nyílt napjára. A gimnázium két napon keresztül biztosít lehetőséget a látogatásra: november 11-én és 12-én reggel 8 órától nyílik meg az iskola kapuja az érdeklődők előtt. A részleteket a látogatás előtti hetekben teszik közzé weboldalukon.
Vas Vármegyei SzC Hefele Menyhért Szakképző Iskola
Cím: Szombathely, Szent Márton u. 77.
Nyílt napok: október 7. és november 11.
A szakképző iskolában többek között ácsnak, asztalosnak, kőművesnek, kárpitosnak is tanulhatnak a diákok - az összes képzés a weboldalukon elérhető. Két nyílt napot tartanak, az elsőt október hetedikén 8 órától, a másodikat november tizenegyedikén délután négy órától. Előzetes regisztráció nem szükséges.
VVSZC Savaria Technikum és Kollégium
Cím: Szombathely, Hadnagy u. 1.
Nyílt napok: október 21. és október 22.
A technikum október 21-én 9 órától várja a logisztikai és rendészeti szakmák iránt érdeklődőket - például a logisztikai technikus vagy közszolgálati technikus szakra jelentkezőket várják. Másnap szintén 9 órától pedig az autós és vasutas szakokról szól majd a nyílt nap. Ebbe beletartozik a gépjármű-mechatronikai technikus, a közlekedésautomatikai technikus és a vasútijármű-szerelő technikus képzés.
Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium
Cím: Szombathely, Táncsics M. u. 48.
Nyílt napok: október 21. és október 22.
Az egyik nyílt napot még idén, de a következőt már jövő januárban tartja az iskola, egészen pontosan október 21.-én és 2026.01.15.-én. Mindkét alkalomra délután öt órától várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációt nem kérnek, részletek a képzésekről az iskola weboldalán.
Perintparti Szófogadó Waldorf Általános Iskola és Gimnázium
Cím: Szombathely, Sorok u. 44.
Nyílt napok: november 5.
A helyi Waldorf iskola csak egy nyílt napot tervez november ötödikén reggel 8 órától. Mint írják, a részletes programot október elején fogják feltenni az iskola weboldalára.
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
Cím: Szombathely, Széchenyi István u. 2.
Nyílt napok: november 7.
A Premontrei Gimnáziumba november hetedikén lesz nyílt nap, reggel kilenc órától. Az óralátogatásokra regisztrációt kérnek, a link október 10. után lesz elérhető a gimnázium honlapján.
Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium
Cím: Szombathely,Nagykar u. 1-3.
Nyílt napok: 2025. november 13–14.
A vendéglátósok és kereskedelemben tevékenykedők képzőhelye november közepén nyitja meg a kapukat az érdeklődő diákok előtt. A hónap 13. és 14. napján reggel nyolc órától lehet érkezni, regisztráció nélkül bárki részt vehet a nyílt napon.
Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum
Cím: Zrínyi Ilona utca 12. 9700 Szombathely
Nyílt napok: 2025. november 11–12.
Két nyílt nappal készülnek a technikumban, november 11. és 12. reggel 8 órától. Előtte ők is ígérnek részletes programot a weboldalukon, illetve regisztrációt is kérnek ezen a felületen: regisztráció.
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium
Cím: Szombathely, Aréna u. 10.
Nyílt napok: november 26–27.
Az Aréna utcai gimnázium november végére ütemezte nyílt napjait: Az első napon, azaz 26.-án elsősorban a szombathelyi, a második napon, 27.-én főként a vidéki tanulókat várják. Képzések és részletek itt.
PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola
Cím: Szombathely, Jókai Mór u. 14.
Nyílt napok: november 27. és december 4.
Főként az egészségügyi és szociális szektorban kínálnak képzéseket, novemberben és decemberben is tartanak nyílt napot 8:30-tól. Előzetes regisztrációt kérnek azoktól, akik szeretnének részt venni. Weboldaluk: https://pteszgy.pte.hu/
Vas Vármegyei SZC Oladi Technikum
Cím: Szombathely, Simon István utca 2-6.
Nyílt napok: december 5.
Az oladi technikumnál egészen decemberig kell várnunk a nyílt napig: ötödikén 9 órától fogadják az érdeklődőket a Simon István utcában regisztráció nélkül. Többek között fodrászok és kozmetikusok tanulnak ebben az iskolában, az összes képzés itt elérhető.