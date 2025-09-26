Középiskolai nyílt napok Szombathelyen: íme a dátumok és minden, amit tudni érdemes

szeptember 26., péntek

A cél a pályaválasztás segítése, hogy a szülők és a leendő diákok betekintést nyerjenek az iskola életébe, és közelebb kerüljenek a döntéshez: hol kezdje a gyerek a középiskolát? Elkezdődött a 2025/2026-ös tanévhez kapcsolódó nyílt napok sora Vas megye középiskoláiban.

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban is lesz nyílt nap

Forrás: VN/archív

Fotó: Cseh Gábor

A nyílt napok célja, hogy minél több információval rendelkezzen a leendő diák és a család, hogy a lehető legjobb döntés születhessen a gyerek továbbtanulásával kapcsolatban. Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai és Szolgáltató Központ táblázatot tett közzé a vasi középiskolák nyílt napjairól, ezt vettük alapul cikkünkhöz. A sorozat első részében a szombathelyi középiskolák dátumait mutatjuk, utána sorra vesszük a más vasi városokban található intézményeket is.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás:  VN/archív

Vasi középiskolák nyílt napjai - Szombathelyi iskolák

Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium

Cím: Szombathely, Petőfi Sándor utca 6.

Nyílt napok:

  • szeptember 29., 9:00
  • október 22., 9:00
  • november 17., 9:00–13:00
  • december 15., 8:00–12:00

A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium négy nyílt nappal készül: szeptember 29-én és október 22-én reggel kilenctől várják a látogatókat, de november 17-én délelőtt kilenc és délután egy óra között, valamint december 15-én reggel nyolctól délután 12 óráig is nyílt napot tartanak. Az érdeklődőknek érdemes előzetesen regisztrálniuk a www.bsst.martinus.hu oldalon.

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Cím: Szombathely, Bolyai J. u. 11.

Nyílt napok:

  • október 11., 10:00–12:00
  • október 14., 8:00–11:00 

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium október 11-én tartja tájékoztató napját délelőtt 10-től 12 óráig, míg október 14-én reggel nyolctól 11 óráig nyílt napot szerveznek óralátogatásokkal. Utóbbira előzetes regisztráció szükséges október 11-től, a részletek megtalálhatók az iskola honlapján, a bolyaigimnazium.elte.hu címen.

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Cím: Szombathely, Paragvári u. 77.

Nyílt napok:

  • 2025. október 21., 8:00 
  • november 12., 8:00

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum a képző- és iparművészeti tagozat iránt érdeklődőket október 21-én reggel 8 órától várja, a zeneművészeti tagozat iránt érdeklődők pedig november 12-én ugyanebben az időpontban látogathatják meg az intézményt. 

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Cím: Szombathely, Dózsa György u. 4.

Nyílt napok: november 11–12., részletek a program előtti hetekben.

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium novemberben várja a nyolcadikos diákokat és szüleiket nyílt napjára. A gimnázium két napon keresztül biztosít lehetőséget a látogatásra: november 11-én és 12-én reggel 8 órától nyílik meg az iskola kapuja az érdeklődők előtt. A részleteket a látogatás előtti hetekben teszik közzé weboldalukon.

Vas Vármegyei SzC Hefele Menyhért Szakképző Iskola

Cím: Szombathely, Szent Márton u. 77.

Nyílt napok: október 7. és november 11.

A szakképző iskolában többek között ácsnak, asztalosnak, kőművesnek, kárpitosnak is tanulhatnak a diákok - az összes képzés a weboldalukon elérhető. Két nyílt napot tartanak, az elsőt október hetedikén 8 órától, a másodikat november tizenegyedikén délután négy órától. Előzetes regisztráció nem szükséges. 

VVSZC Savaria Technikum és Kollégium

Cím: Szombathely, Hadnagy u. 1.

Nyílt napok: október 21. és október 22.

A technikum október 21-én 9 órától várja a logisztikai és rendészeti szakmák iránt érdeklődőket - például a logisztikai technikus vagy közszolgálati technikus szakra jelentkezőket várják. Másnap szintén 9 órától pedig az autós és vasutas szakokról szól majd a nyílt nap. Ebbe beletartozik a gépjármű-mechatronikai technikus, a közlekedésautomatikai technikus és a vasútijármű-szerelő technikus képzés.

Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium

Cím: Szombathely, Táncsics M. u. 48.

Nyílt napok: október 21. és október 22.

Az egyik nyílt napot még idén, de a következőt már jövő januárban tartja az iskola, egészen pontosan október 21.-én és 2026.01.15.-én. Mindkét alkalomra délután öt órától várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációt nem kérnek, részletek a képzésekről az iskola weboldalán. 

Perintparti Szófogadó Waldorf Általános Iskola és Gimnázium

Cím: Szombathely, Sorok u. 44.

Nyílt napok: november 5.

A helyi Waldorf iskola csak egy nyílt napot tervez november ötödikén reggel 8 órától. Mint írják, a részletes programot október elején fogják feltenni az iskola weboldalára. 

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Cím: Szombathely, Széchenyi István u. 2.

Nyílt napok: november 7.

A Premontrei Gimnáziumba november hetedikén lesz nyílt nap, reggel kilenc órától. Az óralátogatásokra regisztrációt kérnek, a link október 10. után lesz elérhető a gimnázium honlapján.

Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Cím: Szombathely,Nagykar u. 1-3.

Nyílt napok: 2025. november 13–14.

A vendéglátósok és kereskedelemben tevékenykedők képzőhelye  november közepén nyitja meg a kapukat az érdeklődő diákok előtt. A hónap 13. és 14. napján reggel nyolc órától lehet érkezni, regisztráció nélkül bárki részt vehet a nyílt napon.

Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

Cím: Zrínyi Ilona utca 12. 9700 Szombathely

Nyílt napok: 2025. november 11–12.

Két nyílt nappal készülnek a technikumban, november 11. és 12. reggel 8 órától. Előtte ők is ígérnek részletes programot a weboldalukon, illetve regisztrációt is kérnek ezen a felületen: regisztráció.

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Cím: Szombathely, Aréna u. 10.

Nyílt napok: november 26–27.

Az Aréna utcai gimnázium november végére ütemezte nyílt napjait: Az első napon, azaz 26.-án elsősorban a szombathelyi, a második napon, 27.-én főként a vidéki tanulókat várják. Képzések és részletek itt.

PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

Cím: Szombathely, Jókai Mór u. 14.

Nyílt napok: november 27. és december 4.

Főként az egészségügyi és szociális szektorban kínálnak képzéseket, novemberben és decemberben is tartanak nyílt napot 8:30-tól. Előzetes regisztrációt kérnek azoktól, akik szeretnének részt venni. Weboldaluk: https://pteszgy.pte.hu/

Vas Vármegyei SZC Oladi Technikum

Cím: Szombathely, Simon István utca 2-6.

Nyílt napok: december 5.

Az oladi technikumnál egészen decemberig kell várnunk a nyílt napig: ötödikén 9 órától fogadják az érdeklődőket a Simon István utcában regisztráció nélkül. Többek között fodrászok és kozmetikusok tanulnak ebben az iskolában, az összes képzés itt elérhető.

 

