Nyitott Piacok Napja Szombathelyen: lecsó, divat és közösségi élmény várnak

A Nyitott Piacok Napja harmadik alkalommal, szeptember 19-én pénteken és 20-án szombaton valósul meg. Az ország 22 helyszínén, köztük Budapesten 14 piacon, valamint Szombathelyen, Hévízen, Székesfehérvárott, Miskolcon, Győrben és Pécsett várják a látogatókat. A program mottója idén is: „a piac, mint találkozási pont”, középpontban a lecsó és annak alapanyagai.

Nyitott Piacok Napja: Szombathely is csatlakozik

Nyitott Piacok Napja: Szombathelyi programok – 50 éves a Vásárcsarnok

A Szombathelyi Városi Vásárcsarnok idén ünnepli 50. születésnapját, amelyhez méltó módon kapcsolódnak a Nyitott Piacok Napja eseményei. A látogatók a lecsó hozzávalók bemutatói, kóstolói mellett különleges programokon vehetnek részt, amelyek a gasztronómia, az egészségmegőrzés és a divat világát ötvözik.

Előprogram – Szeptember 18., csütörtök

Termelői piac különleges kiadásban: vasi termelők nemcsak árusítanak, hanem bemutatják portékáikat és kóstolóval várják a látogatókat.

Szeptember 20., szombat programjai

Lecsókészítés és kóstoló – 9:00-tól (külső asztaloknál)

A piacot belepi a lecsó illata: sercegő hagyma, paprika és paradicsom aromája csábítja a vásárlókat. A résztvevők receptkártyákkal gazdagodhatnak, és akár saját lecsójuk elkészítésére is ötleteket gyűjthetnek.

Egészségügyi szűrés – 9:00–11:00 (kiscsarnokban)

Ingyenes vizsgálatok és tanácsadás a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ közreműködésével:

- Testösszetétel-mérés InBody készülékkel

- COPD (légzésfunkciós) mérés

- Személyre szabott tanácsadás

- Tájékoztatás népegészségügyi szűrésekről

Természetesen, Divat! – 10:00-tól

Különleges divatbemutató, amely a helyi árusok ruháit, táskáit és kalapjait mutatja be – mindazt, amit a piac standjain nap mint nap megtalálhatunk.

Év Legszebb Piaci Standja

Az ünnepi hétvége részeként kihirdetik a legszebb stand díjazottját is.

A piac, mint közösségi tér

A Szombathelyi Vásárcsarnok nemcsak a Nyitott Piacok Napja hétvégéjén kínál élményeket: szeptember 26-28. között az ÖKO-EXPO kiállításon is bemutatkozik a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, a Haladás Sportkomplexumban.