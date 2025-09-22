2 órája
Szeretsz jókat enni-inni, szép tájakon? Akkor ezt ki ne hagyd!
Nem csak afféle nosztalgiaként, de kézzelfogható valóságként élhetjük meg az őrségi emberek kézműves világát. A nyitott porták sokféle lehetőséget kínálnak.
Igencsak nagyszabású rendezvénysorozat vár ránk a következő hétvégén, szeptember 27-28. között! Mindenkire, aki nyitott, és érdeklődik a természetes, egészséges és finom, és/vagy különleges dolgok iránt. Megcsodálva mindeközben gyönyörű tájakat, megismerni remek embereket – és közben kikapcsolódni családdal, gyerekekkel akár. Összesen 32 helyszín: az Alpokaljától, az Őrségen át Dél-Zaláig – és 87 porta programja kínálja magát! Ezek közül talán kihagyhatatlan a közös tökmagpörkölés, a biomalom látogatása, kenyérsütés, állatsimogatók és kertész programok, vagy a sörfőző bemutató? Mindenki döntse el saját érdeklődése szerint – kigyűjtöttük nektek az őrségi helyszíneket!
Nyitottak ránk
Mindkét napon délelőtt tíz és délután öt óra között garantáltan ingyenes programok, valamint limitált belépődíjas workshop-ok várnak a Nyitott Porta Napokon. Válogass az őrségi programok közül! Íme a lista, ahol egyúttal a Facebook-események linkjét is megtalálod!
- Tök Jó Porta - Őrimagyarósd
- Kövirózsa Gyógy- és Fűszernövénykert - Őrimagyarósd
- Batha-porta - Szalafő
- Házi Tündér Látványporta – Nagyrákos
- Őribird Sörbár és Sörfőzde – Nagyrákos
- Németh Porta - Nagyrákos
- Kredenc Lelke – Szatta
- Tóth Bernadett fazekas – Magyarszombatfa
- Őrségi Őrangyal Mézeskalács – Kerkakutas
Határon túl:
Vannak családi gazdaságok, borospincék, termelői piacok és látogatóközpontok is a helyszínek között, ahol több termelő mutatkozik be egyszerre. Lesz rá két napod – fedezz fel minél többet!
Szervezett és egyéni kerékpártúrák keretében is bejárhatod a Nyitott Portákat Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) tapasztalt túravezetőivel és az általuk ajánlott útvonalak segítségével.
Részletes programokért kattints a linkre, vagy a weblapra!
