szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

Szeretsz jókat enni-inni, szép tájakon? Akkor ezt ki ne hagyd!

Címkék#Nagyrákos Németh Porta#Nyitott Porta#program

Nem csak afféle nosztalgiaként, de kézzelfogható valóságként élhetjük meg az őrségi emberek kézműves világát. A nyitott porták sokféle lehetőséget kínálnak.

Gombos Kálmán

Igencsak nagyszabású rendezvénysorozat vár ránk a következő hétvégén, szeptember 27-28. között! Mindenkire, aki nyitott, és érdeklődik a természetes, egészséges és finom, és/vagy különleges dolgok iránt. Megcsodálva mindeközben gyönyörű tájakat, megismerni remek embereket – és közben kikapcsolódni családdal, gyerekekkel akár. Összesen 32 helyszín: az Alpokaljától, az Őrségen át Dél-Zaláig – és 87 porta programja kínálja magát! Ezek közül talán kihagyhatatlan a közös tökmagpörkölés, a biomalom látogatása, kenyérsütés, állatsimogatók és kertész programok, vagy a sörfőző bemutató? Mindenki döntse el saját érdeklődése szerint – kigyűjtöttük nektek az őrségi helyszíneket!

Nyitott porták rendezvénysorozat lesz az Őrségben is!
Nyitott porták rendezvénysorozat lesz az Őrségben is!
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Nyitottak ránk

Mindkét napon délelőtt tíz és délután öt óra között garantáltan ingyenes programok, valamint limitált belépődíjas workshop-ok várnak a Nyitott Porta Napokon. Válogass az őrségi programok közül! Íme a lista, ahol egyúttal a Facebook-események linkjét is megtalálod!

Határon túl: 

Vannak családi gazdaságok, borospincék, termelői piacok és látogatóközpontok is a helyszínek között, ahol több termelő mutatkozik be egyszerre. Lesz rá két napod – fedezz fel minél többet!

Szervezett és egyéni kerékpártúrák keretében is bejárhatod a Nyitott Portákat Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) tapasztalt túravezetőivel és az általuk ajánlott útvonalak segítségével.

Részletes programokért kattints a linkre, vagy a weblapra!

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu