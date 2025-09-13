3 órája
Nyugat-nílusi láz: megjelent a halálos kór, már hét beteget találtak
A nyugat-nílusi láz egyre gyakrabban bukkan fel hazánkban. Idén 7, tavaly 22, két éve 15 esetet regisztráltak.
Idén már hét nyugat-nílusi láz megbetegedést jegyeztek fel Magyarországon: 6 hazai eredetű és 1 importált esetet tartanak nyilván. Hazai megbetegedést négy területen regisztráltak, Vas vármegye nincs köztük:
- Bács-Kiskun vármegye: 2 fő
- Budapest: 1 fő
- Heves vármegye: 1 fő
- Pest vármegye: 2 fő
A betegek 86%-a férfi, az átlagéletkor 69,5 év (57–85 év között). Az érintettek 71%-a 60 év feletti, és valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Mi az a nyugat-nílusi láz?
A betegség nem terjed emberről emberre, a fertőzés fő forrása a szúnyogcsípés. A madarak a vírus fő hordozói, de a szúnyogok az emberre is átvihetik a kórokozót.
Ahogyan az NNGYK honlapján olvasható, a nyugat-nílusi láz hazánkban minden évben szezonálisan (június-november) előforduló szúnyogok által terjesztett betegség. Az ázsiai tigrisszúnyog képes a nyugat-nílusi láz terjesztésére is, de annak elsődleges terjesztői leginkább a Magyarországon honos szúnyogok, mint például a dalos szúnyog, de más hazai szúnyogfajokban is kimutatták már a vírust. Két éve, nagyjából ugyanebben az időszakban, már 15 volt a regisztrált betegek száma, tavaly pedig 22 esetben azonosították a betegséget az agyvelőgyulladás okozójaként. Idén augusztusban már a véradási szabályokon is módosítottak.
A nyugat-nílusi láz tünetei
Az esetek többsége tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki, amely halálos kimenetelű is lehet – tájékoztat a WHO. A jellemző tünetek a következők:
- láz, levertség, fejfájás
- izom- és ízületi fájdalom
- hányinger, hányás
- bőrkiütés
- súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás
Az idős korosztály és a krónikus betegségekben szenvedők fokozottan veszélyeztetettek.
Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?
- Mivel a betegség ellen nincs specifikus oltás, a legfontosabb a szúnyogok elleni védekezés:
- Szúnyogháló használata otthon, főleg éjszaka.
- Szúnyogriasztó szerek alkalmazása (spray, krém, elektromos párologtató).
- Hosszú ujjú ruházat viselése szabadban, különösen napnyugta után.
- Szúnyogtenyésző helyek megszüntetése (pangó víz eltávolítása a kertekből, ereszcsatornákból, vödrökből).
Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk?
A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom, valamint neurológiai tünetek (például zavartság, szédülés) esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség kórházi kezelést igényelhet.