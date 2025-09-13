Nyugat-nílusi láz: megjelent a halálos kór, már hét beteget találtak

Idén már hét nyugat-nílusi láz megbetegedést jegyeztek fel Magyarországon: 6 hazai eredetű és 1 importált esetet tartanak nyilván. Hazai megbetegedést négy területen regisztráltak, Vas vármegye nincs köztük:

Bács-Kiskun vármegye: 2 fő

Budapest: 1 fő

Heves vármegye: 1 fő

Pest vármegye: 2 fő

A nyugat-nílusi láz az esetek többségében tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban halálos kimenetelű is lehet Forrás: Shutterstock

A betegek 86%-a férfi, az átlagéletkor 69,5 év (57–85 év között). Az érintettek 71%-a 60 év feletti, és valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A betegség nem terjed emberről emberre, a fertőzés fő forrása a szúnyogcsípés. A madarak a vírus fő hordozói, de a szúnyogok az emberre is átvihetik a kórokozót.

Ahogyan az NNGYK honlapján olvasható, a nyugat-nílusi láz hazánkban minden évben szezonálisan (június-november) előforduló szúnyogok által terjesztett betegség. Az ázsiai tigrisszúnyog képes a nyugat-nílusi láz terjesztésére is, de annak elsődleges terjesztői leginkább a Magyarországon honos szúnyogok, mint például a dalos szúnyog, de más hazai szúnyogfajokban is kimutatták már a vírust. Két éve, nagyjából ugyanebben az időszakban, már 15 volt a regisztrált betegek száma, tavaly pedig 22 esetben azonosították a betegséget az agyvelőgyulladás okozójaként. Idén augusztusban már a véradási szabályokon is módosítottak.

A nyugat-nílusi láz tünetei

Az esetek többsége tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki, amely halálos kimenetelű is lehet – tájékoztat a WHO. A jellemző tünetek a következők:

láz, levertség, fejfájás

izom- és ízületi fájdalom

hányinger, hányás

bőrkiütés

súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás

Az idős korosztály és a krónikus betegségekben szenvedők fokozottan veszélyeztetettek.

Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?

Mivel a betegség ellen nincs specifikus oltás, a legfontosabb a szúnyogok elleni védekezés:

Szúnyogháló használata otthon, főleg éjszaka.

Szúnyogriasztó szerek alkalmazása (spray, krém, elektromos párologtató).

Hosszú ujjú ruházat viselése szabadban, különösen napnyugta után.

Szúnyogtenyésző helyek megszüntetése (pangó víz eltávolítása a kertekből, ereszcsatornákból, vödrökből).

Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk?