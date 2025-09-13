szeptember 13., szombat

Nyugat-nílusi láz: megjelent a halálos kór, már hét beteget találtak

A nyugat-nílusi láz egyre gyakrabban bukkan fel hazánkban. Idén 7, tavaly 22, két éve 15 esetet regisztráltak.

Vaol.hu

Idén már hét nyugat-nílusi láz megbetegedést jegyeztek fel Magyarországon: 6 hazai eredetű és 1 importált esetet tartanak nyilván. Hazai megbetegedést négy területen regisztráltak, Vas vármegye nincs köztük:

  • Bács-Kiskun vármegye: 2 fő
  • Budapest: 1 fő
  • Heves vármegye: 1 fő
  • Pest vármegye: 2 fő
A nyugat-nílusi láz az esetek többségében tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban halálos kimenetelű is lehet
A nyugat-nílusi láz az esetek többségében tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban halálos kimenetelű is lehet Forrás: Shutterstock

A betegek 86%-a férfi, az átlagéletkor 69,5 év (57–85 év között). Az érintettek 71%-a 60 év feletti, és valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

 

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A betegség nem terjed emberről emberre, a fertőzés fő forrása a szúnyogcsípés. A madarak a vírus fő hordozói, de a szúnyogok az emberre is átvihetik a kórokozót.

Ahogyan az NNGYK honlapján olvasható, a nyugat-nílusi láz hazánkban minden évben szezonálisan (június-november) előforduló szúnyogok által terjesztett betegség. Az ázsiai tigrisszúnyog képes a nyugat-nílusi láz terjesztésére is, de annak elsődleges terjesztői leginkább a Magyarországon honos szúnyogok, mint például a dalos szúnyog, de más hazai szúnyogfajokban is kimutatták már a vírust. Két éve, nagyjából ugyanebben az időszakban, már 15 volt a regisztrált betegek száma, tavaly pedig 22 esetben azonosították a betegséget az agyvelőgyulladás okozójaként. Idén augusztusban már a véradási szabályokon is módosítottak.

 

A nyugat-nílusi láz tünetei

Az esetek többsége tünetmentes, vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal jár. Súlyosabb esetekben azonban idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki, amely halálos kimenetelű is lehet – tájékoztat a WHO. A jellemző tünetek a következők:

  • láz, levertség, fejfájás
  • izom- és ízületi fájdalom
  • hányinger, hányás
  • bőrkiütés
  • súlyosabb esetben agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás

Az idős korosztály és a krónikus betegségekben szenvedők fokozottan veszélyeztetettek.

 

Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?

  • Mivel a betegség ellen nincs specifikus oltás, a legfontosabb a szúnyogok elleni védekezés:
  • Szúnyogháló használata otthon, főleg éjszaka.
  • Szúnyogriasztó szerek alkalmazása (spray, krém, elektromos párologtató).
  • Hosszú ujjú ruházat viselése szabadban, különösen napnyugta után.
  • Szúnyogtenyésző helyek megszüntetése (pangó víz eltávolítása a kertekből, ereszcsatornákból, vödrökből).

 

Mit tegyünk, ha tüneteket észlelünk?

A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom, valamint neurológiai tünetek (például zavartság, szédülés) esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség kórházi kezelést igényelhet.

 

