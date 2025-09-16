Búcsút vesz a Balaton négylábú őrzője, nyugdíjba vonul a rendőrkutya

A veol.hu számolt be róla, hogy Bors, a balatonfüredi hűséges rendőrkutya, aki évekig segítette gazdáját, Gézárt Viktor rendőr zászlóst elbúcsúzik. A nyugdíjba vonulás mérföldkő nemcsak egy négylábú életében, hanem azok számára is, akik vele együtt szolgáltak.

Nyugdíjba vonul Bors.

Forrás: Gézárt Viktor / Facebook

Nyugdíjas eb

Bors mindössze nyolc hónapos volt, amikor a zászlóshoz került. Azóta hűséges társként volt jelen a munkában és a családban is. Gazdája úgy fogalmazott,

Te nem csak egy rendőrkutya voltál, hanem családtag, akit mindenki szeret és tisztel

