Búcsú

Búcsút vesz a Balaton négylábú őrzője, nyugdíjba vonul a rendőrkutya

A Balatonnál szolgáló hűséges rendőrkutya, Bors több éves szolgálat után búcsút int és nyugdíjba vonul. Gazdája megható üzenetet tett közzé az egykori őrnagyról.

A veol.hu számolt be róla, hogy Bors, a balatonfüredi hűséges rendőrkutya, aki évekig segítette gazdáját, Gézárt Viktor rendőr zászlóst elbúcsúzik. A nyugdíjba vonulás mérföldkő nemcsak egy négylábú életében, hanem azok számára is, akik vele együtt szolgáltak.

Forrás: Gézárt Viktor / Facebook

Nyugdíjas eb

Bors mindössze nyolc hónapos volt, amikor a zászlóshoz került. Azóta hűséges társként volt jelen a munkában és a családban is. Gazdája úgy fogalmazott,

Te nem csak egy rendőrkutya voltál, hanem családtag, akit mindenki szeret és tisztel

További részleteket a veol.hu oldalán olvashat.

