szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

2 órája

Előbb érkezik a nyugdíj két hónapban is

Címkék#nyugdíjszerű#utalvány#élelmiszer#bankszámla

Előbb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra 2025 végéig két hónapban is: októberben 10-én, decemberben pedig 2-án utalja az összeget a nyugdíjfolyósító – sokan örülnek, hogy korábban juthatnak hozzá a pénzükhöz.

Vaol.hu
Előbb érkezik a nyugdíj két hónapban is

Előbb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra 2025 végéig két hónapban is: októberben 10-én, decemberben pedig 2-án utalják az összeget.

Forrás: Pexels.com

Havonta, a tárgyhónapra történik a nyugdíjak kifizetése. Az arra jogosultak, attól függően, hogy milyen folyósítási formát kértek, postai kézbesítéssel vagy bankszámlára kapják meg az összeget. Az utalás jellemzően a hónap 12. napján, vagy ahhoz legközelebbi munkanapon érkezik. Jó hír, hogy az idén októberben és decemberben is korábban várhatják az idősek a pénzüket a bankszámlákra. 

Előbb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra 2025 végéig két hónapban is
Előbb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra 2025 végéig két hónapban is: októberben 10-én, decemberben pedig 2-án utalják az összeget.
Forrás: Pexels.com

Előbb érkezik a nyugdíj két hónapban is 

2025 októberében 10., péntek a bankszámlára érkezés várható időpontja; decemberben még korábban, már 2-án, kedden elérhető lesz az összeg. A jóváírás még az utalás napján megtörténhet, de előfordul, hogy egy napot várni kell. 

A Magyar Államkincstár (MÁK) egyébként már januárban közzétette a tájékoztatóját arról, hogy mikor lesz a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások idei banki jóváírásának időpontja. Már ott is látszott, hogy januárban, októberben és decemberben is a hónap 12. napja előtt van a banki jóváírás. Szeptemberben 12-én, pénteken érkezik az erre a hónapra járó nyugdíj a bankszámlákra. 

A Magyar Posta tavaly év végén küldte ki az úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárt – a postai kézbesítés a naptár szerinti dátumokon történik. 

Ugyancsak jó hír, hogy a napokban elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a postások, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebookon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu