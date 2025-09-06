Havonta, a tárgyhónapra történik a nyugdíjak kifizetése. Az arra jogosultak, attól függően, hogy milyen folyósítási formát kértek, postai kézbesítéssel vagy bankszámlára kapják meg az összeget. Az utalás jellemzően a hónap 12. napján, vagy ahhoz legközelebbi munkanapon érkezik. Jó hír, hogy az idén októberben és decemberben is korábban várhatják az idősek a pénzüket a bankszámlákra.

Előbb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra 2025 végéig két hónapban is: októberben 10-én, decemberben pedig 2-án utalják az összeget.

Forrás: Pexels.com

Előbb érkezik a nyugdíj két hónapban is

2025 októberében 10., péntek a bankszámlára érkezés várható időpontja; decemberben még korábban, már 2-án, kedden elérhető lesz az összeg. A jóváírás még az utalás napján megtörténhet, de előfordul, hogy egy napot várni kell.

A Magyar Államkincstár (MÁK) egyébként már januárban közzétette a tájékoztatóját arról, hogy mikor lesz a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások idei banki jóváírásának időpontja. Már ott is látszott, hogy januárban, októberben és decemberben is a hónap 12. napja előtt van a banki jóváírás. Szeptemberben 12-én, pénteken érkezik az erre a hónapra járó nyugdíj a bankszámlákra.

A Magyar Posta tavaly év végén küldte ki az úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárt – a postai kézbesítés a naptár szerinti dátumokon történik.

Ugyancsak jó hír, hogy a napokban elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a postások, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebookon.