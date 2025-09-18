Osztrák nyugdíj: így számold ki, mikor és mennyit kaphatsz

A Vas vármegyei ingázók számára az osztrák nyugdíj témakör különösen fontos kérdés: rengetegen járnak naponta Ausztriába dolgozni. Egy osztrák pénzügyekkel foglalkozó csatorna most remek videót tett közzé a nyugdíjak típusairól és arról, hogyan számolhatjuk ki, mennyi lesz az annyi, ha eljön az idő. Fontos tudni: minden egyes évben, amikor az osztrák munkaviszonyt teljesítünk, az éves bruttó bér 1,78%-át jóváírják az úgynevezett Pensionskonton, így folyamatosan nő a nyugdíjalapunk.

Minden, amit az osztrák nyugdíjról tudni érdemes

Mindenki, aki Ausztriában dolgozik, rendelkezik egy Pensionskonto nevű nyugdíjszámlával. Ez a számla nem pénzt jelent a bankszámládon, hanem egy nyilvántartás arról, mennyi nyugdíjjogosultságod gyűlt össze az évek során. Ide kerül minden nyugdíjcélú jóváírás: az öregségi, rokkantsági, nehézmunkás vagy árvasági nyugdíj alapja is innen számítódik.

A rendszer egyszerű: minden évben, amikor Ausztriában dolgozol, a bruttó éves bér 1,78%-át jóváírják a nyugdíjszámládon. Ezt Teilgutschrift-nak, azaz részjóváírásnak hívják. Ha valaki régebb óta dolgozik, van egy Erstgutschrift, azaz kezdeti jóváírás is, ami a nyugdíjszámla előtti időszakból származik. Minden évben ezek a részjóváírások összeadódnak, így alakul ki a Gesamtgutschrift, vagyis a teljes "számlaegyenleg".

Hogyan lehet ebből kiszámítani, mennyi pénzre számíthatunk? A teljes összeget elosztjuk 14-gyel, és ez adja nagyjából a havi nyugdíj összegét.

Milyen nyugdíjformák vannak?

1. Öregségi nyugdíj (Alterspension)

Feltétel: legalább 180 biztosítási hónap (15 év).

Hány évesen igényelhető? 61–65 év, születési dátumtól függően, de legkésőbb 68 évesen kötelező igényelni.

Ez az a klasszikus nyugdíj, amire a legtöbben gondolnak.2. Korai öregségi nyugdíj (Vorzeitige Alterspension)

Feltétel: 540 járulékkal fedezett hónap (45 év).

540 járulékkal fedezett hónap (45 év). Hány évesen igényelhető? nők 60, férfiak 62 éves kortól.

Ezt azok vehetik igénybe, akik sokáig dolgoztak, és már korábban szeretnének nyugdíjba menni.

3. Nehéz munkás nyugdíj (Schwerarbeitspension)

Feltétel: minimum 45 év biztosítási idő (540 hónap), ebből 10 évet az utolsó 20 évben nehéz munkakörben dolgoztál.

minimum 45 év biztosítási idő (540 hónap), ebből 10 évet az utolsó 20 évben nehéz munkakörben dolgoztál. Hány évesen igényelhető? 60 év.

Ez az úgynevezett „nehézmunkás nyugdíj”, amit azok kaphatnak, akik fizikai vagy pszichikai szempontból is megterhelő munkát végeztek.

4. Áthidaló nyugdíj (Koridor Pension)

Feltétel: 480 biztosítási hónap (40 év).

480 biztosítási hónap (40 év). Hány évesen igényelhető? 62 év.

Ez egyfajta átmeneti megoldás, ha valaki nem teljesen éri el a klasszikus öregségi nyugdíj korát, de már szeretne nyugdíjba menni.

5. Rokkantsági nyugdíj (Invaliditätspension / Erwerbsunfähigkeit)

Hány évesen igényelhető? 15 éves kortól lehetséges.

15 éves kortól lehetséges. Speciális szabály: 27 éves korig, ha van legalább 6 biztosítási hónap (fél év), rokkantsági nyugdíjra jogosult lehet az illető. 27 éves kor után csak akkor jár, ha szerez további 60 biztosítási hónapot (5 év).

6. Özvegyi és árvasági nyugdíj