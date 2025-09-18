24 perce
Osztrák nyugdíj: így számold ki, mikor és mennyit kaphatsz
Ha Ausztriában dolgozunk, a fizetés mellett érdemes a nyugdíjra is gondolni. Az osztrák nyugdíjrendszer elsőre bonyolultnak tűnhet, de ha értjük a fő szabályokat, könnyen átlátható: milyen nyugdíjformák vannak, mikor lehet igényelni őket, és hogyan számolják ki a havi összeget.
A Vas vármegyei ingázók számára az osztrák nyugdíj témakör különösen fontos kérdés: rengetegen járnak naponta Ausztriába dolgozni. Egy osztrák pénzügyekkel foglalkozó csatorna most remek videót tett közzé a nyugdíjak típusairól és arról, hogyan számolhatjuk ki, mennyi lesz az annyi, ha eljön az idő. Fontos tudni: minden egyes évben, amikor az osztrák munkaviszonyt teljesítünk, az éves bruttó bér 1,78%-át jóváírják az úgynevezett Pensionskonton, így folyamatosan nő a nyugdíjalapunk.
Minden amit az osztrák nyugdíjról tudni kell
Mindenki, aki Ausztriában dolgozik, rendelkezik egy Pensionskonto nevű nyugdíjszámlával. Ez a számla nem pénzt jelent a bankszámládon, hanem egy nyilvántartás arról, mennyi nyugdíjjogosultságod gyűlt össze az évek során. Ide kerül minden nyugdíjcélú jóváírás: az öregségi, rokkantsági, nehézmunkás vagy árvasági nyugdíj alapja is innen számítódik.
A rendszer egyszerű: minden évben, amikor Ausztriában dolgozol, a bruttó éves bér 1,78%-át jóváírják a nyugdíjszámládon. Ezt Teilgutschrift-nak, azaz részjóváírásnak hívják. Ha valaki régebb óta dolgozik, van egy Erstgutschrift, azaz kezdeti jóváírás is, ami a nyugdíjszámla előtti időszakból származik. Minden évben ezek a részjóváírások összeadódnak, így alakul ki a Gesamtgutschrift, vagyis a teljes "számlaegyenleg".
Hogyan lehet ebből kiszámítani, mennyi pénzre számíthatunk? A teljes összeget elosztjuk 14-gyel, és ez adja nagyjából a havi nyugdíj összegét.
Milyen nyugdíjformák vannak?
1. Öregségi nyugdíj (Alterspension)
- Feltétel: legalább 180 biztosítási hónap (15 év).
- Hány évesen igényelhető? 61–65 év, születési dátumtól függően, de legkésőbb 68 évesen kötelező igényelni.
Ez az a klasszikus nyugdíj, amire a legtöbben gondolnak.2. Korai öregségi nyugdíj (Vorzeitige Alterspension)
- Feltétel: 540 járulékkal fedezett hónap (45 év).
- Hány évesen igényelhető? nők 60, férfiak 62 éves kortól.
Ezt azok vehetik igénybe, akik sokáig dolgoztak, és már korábban szeretnének nyugdíjba menni.
3. Nehéz munkás nyugdíj (Schwerarbeitspension)
- Feltétel: minimum 45 év biztosítási idő (540 hónap), ebből 10 évet az utolsó 20 évben nehéz munkakörben dolgoztál.
- Hány évesen igényelhető? 60 év.
Ez az úgynevezett „nehézmunkás nyugdíj”, amit azok kaphatnak, akik fizikai vagy pszichikai szempontból is megterhelő munkát végeztek.
4. Áthidaló nyugdíj (Koridor Pension)
- Feltétel: 480 biztosítási hónap (40 év).
- Hány évesen igényelhető? 62 év.
Ez egyfajta átmeneti megoldás, ha valaki nem teljesen éri el a klasszikus öregségi nyugdíj korát, de már szeretne nyugdíjba menni.
5. Rokkantsági nyugdíj (Invaliditätspension / Erwerbsunfähigkeit)
- Hány évesen igényelhető? 15 éves kortól lehetséges.
- Speciális szabály: 27 éves korig, ha van legalább 6 biztosítási hónap (fél év), rokkantsági nyugdíjra jogosult lehet az illető. 27 éves kor után csak akkor jár, ha szerez további 60 biztosítási hónapot (5 év).
6. Özvegyi és árvasági nyugdíj
- Jogosultak: özvegyek és 27 év alatti gyermekek.
- Számítás: a biztosított nyugdíjának 60–40%-a alapján történik. Például, ha valaki 30 évesen hunyt el, kiszámolják, mekkora rokkantsági nyugdíjra lett volna jogosult, és ez alapján adják az özvegyi vagy árvasági összeget.