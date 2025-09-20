Szolgálati idő vásárlása: így pótolhatja a hiányzó éveket a nyugdíjhoz

A nyugdíj összegét két dolog határozza meg: az életünk során szerzett jövedelmek átlaga és a szolgálati idő hossza. Utóbbi minden olyan időszakot jelent, amikor nyugdíjjárulékot fizettünk – tehát munkaviszony, vállalkozás, közmunka vagy épp álláskeresési járadék idején. Kevesebben tudják, de például a táppénz, a gyermekgondozási ellátás, az ápolási díj vagy a rehabilitációs járadék is beszámít a nyugdíjhoz szükséges évekbe - derül ki a Magyar Államkincstár oldaláról. Ha viszont van néhány hónap vagy év, ami hiányzik a nyugdíjhoz, azt nem kell beletörődéssel fogadni. Van mód a pótlásra – csak tudni kell, milyen jogviszonyokat lehet elismertetni, és időben elindítani az ügyintézést.

Hiányzik néhány hónap szolgálati idő a nyugdíjhoz? Mutatjuk a megoldást!

Nyugdíjhoz szolgálati idő: hogyan lehet pótolni, ami hiányzik?

Ha valaki azt látja, hogy nem teljes a szolgálati ideje, nem kell kétségbe esni. Van lehetőség úgynevezett nyugdíjbiztosítási megállapodást kötni, amelynek keretében utólag is fizethet járulékot. Ez lehetőséget ad arra, hogy:

a hiányzó hónapok ne essenek ki,

és a jövőbeni nyugdíj összege is magasabb legyen.

A megállapodás akár más hozzátartozó javára is megköthető – például szülő vagy házastárs esetében. Szolgálati idő vásárlása azoknak elérthető, akik épp nem dolgoznak biztosítási jogviszonyban (például fizetés nélküli szabadságon vannak), vagy biztosításuk szünetel.

Fontos tudni: a nők kedvezményes nyugdíjához így nem szerezhető meg a jogosultsági idő.

Azoknak jó ez a megoldás, akiknek plusz szolgálati időre és jövedelem szerzése van szükségük a nyugdíj számításához. Jó lehet még nappali felsőoktatási tanulmányok idejének elismertetésére (1998 előtt), illetve 1998-ra a GYES időszaka is megváltható.

És hogy mennyibe kerül ez nekünk? Általánosan a megállapodás alapja a minimálbér, ennek 22 %-át kell nyugdíjjárulékként fizetni. A GYES idejére történő megállapodásnál a GYES összegének 10 %-át.

A lakóhely szerinti kormányhivatalnál elintézhetjük a folyamatot: nyomtatvány kitöltésével és a szükséges igazolások benyújtásával. A befizetést havonta kell teljesíteni, késedelem esetén a megállapodás megszűnik. További részletek itt.