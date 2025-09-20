9 perce
Szolgálati idő vásárlása: így pótolhatja a hiányzó éveket a nyugdíjhoz
Sokak számára csak a nyugdíj előtt derül ki, hogy nem jön ki a szükséges szolgálati idő. Jó hír azonban, hogy a hiányzó hónapokat vagy akár éveket utólag is pótolhatjuk – van rá törvényes és működő megoldás. Nyugdíj előtt áll? Ezt jó, ha elolvassa!
A nyugdíj összegét két dolog határozza meg: az életünk során szerzett jövedelmek átlaga és a szolgálati idő hossza. Utóbbi minden olyan időszakot jelent, amikor nyugdíjjárulékot fizettünk – tehát munkaviszony, vállalkozás, közmunka vagy épp álláskeresési járadék idején. Kevesebben tudják, de például a táppénz, a gyermekgondozási ellátás, az ápolási díj vagy a rehabilitációs járadék is beszámít a nyugdíjhoz szükséges évekbe - derül ki a Magyar Államkincstár oldaláról. Ha viszont van néhány hónap vagy év, ami hiányzik a nyugdíjhoz, azt nem kell beletörődéssel fogadni. Van mód a pótlásra – csak tudni kell, milyen jogviszonyokat lehet elismertetni, és időben elindítani az ügyintézést.
Nyugdíjhoz szolgálati idő: hogyan lehet pótolni, ami hiányzik?
Ha valaki azt látja, hogy nem teljes a szolgálati ideje, nem kell kétségbe esni. Van lehetőség úgynevezett nyugdíjbiztosítási megállapodást kötni, amelynek keretében utólag is fizethet járulékot. Ez lehetőséget ad arra, hogy:
- a hiányzó hónapok ne essenek ki,
- és a jövőbeni nyugdíj összege is magasabb legyen.
A megállapodás akár más hozzátartozó javára is megköthető – például szülő vagy házastárs esetében. Szolgálati idő vásárlása azoknak elérthető, akik épp nem dolgoznak biztosítási jogviszonyban (például fizetés nélküli szabadságon vannak), vagy biztosításuk szünetel.
Fontos tudni: a nők kedvezményes nyugdíjához így nem szerezhető meg a jogosultsági idő.
Azoknak jó ez a megoldás, akiknek plusz szolgálati időre és jövedelem szerzése van szükségük a nyugdíj számításához. Jó lehet még nappali felsőoktatási tanulmányok idejének elismertetésére (1998 előtt), illetve 1998-ra a GYES időszaka is megváltható.
És hogy mennyibe kerül ez nekünk? Általánosan a megállapodás alapja a minimálbér, ennek 22 %-át kell nyugdíjjárulékként fizetni. A GYES idejére történő megállapodásnál a GYES összegének 10 %-át.
A lakóhely szerinti kormányhivatalnál elintézhetjük a folyamatot: nyomtatvány kitöltésével és a szükséges igazolások benyújtásával. A befizetést havonta kell teljesíteni, késedelem esetén a megállapodás megszűnik. További részletek itt.
Különleges időszakok, amik beleszámíthatnak a szolgálati időbe
- Tanulmányi évek: az 1998 előtt nappali tagozaton töltött felsőoktatási tanulmányok, maximum 5 évig.
- Kötelező szolgálatok: a sorkatonai, polgári szolgálat, sőt még a hadifogság is beszámítható.
- Külföldi munka: ha az EU-ban vagy olyan országban dolgoztunk, amellyel Magyarországnak van szociális biztonsági egyezménye (pl. USA, Kanada, Ausztrália), az ott szerzett évek is figyelembe vehetők.
Mielőtt valaki belevág a pótlásba, érdemes megnézni, pontosan milyen adatok szerepelnek róla a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában. Ez évente egyszer kérhető, de a hivatal a nyugdíjkorhatár előtt három évvel automatikusan is küld egy részletes kimutatást.
Korábban írtunk arról is, milyen nyugdíjra számíthat, aki egész életében minimálbérre volt bejelentve, itt pedig az osztrák nyugdíjrendszer témakörét jártuk körbe.