Életöröm és szeretet a pácsonyi nyugdíjasklubban

A pácsonyi nyugdíjas klub féléves tevékenységét Nagy Ervinné összegezte még nyár közepén. A klub vezetője fáradhatatlan energiával és odaadással szervezi a programokat.

Pogács Mónika

A találkozókat kéthetente tartják a pácsonyi közösségi házban. Nagy Ervinné elmondta: már májusban emlékezetes rendezvényeik voltak. Az egyik találkozón Gergye Rezső Bessenyei György-díjas népművelő mutatta be saját könyvét, amely a Covid-­időszak alatt született, Virulások címmel. A klubtagok kíváncsian hallgatták a szerzőt a kötet megírásának történetéről. A találkozó végén Gergye Rezső azt ígérte a nyugdíjas klubnak, ősszel ismét visszatér egy előadással hozzájuk. 

nyugdíjas klub
Változatosak az idősek számára szervezett programok a pácsonyi nyugdíjas klubban - augusztusban Gergye Rezső volt a vendég
Fotó: Pácsonyi Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas klub Pácsonyban: életöröm és szeretet

Június elején dr. Kránitz Zsuzsanna főorvos, háziorvos is előadást tartott a defibrillátor használatáról. Az olaszfai társklubot is elhívták az előadásra. 
– Igazán lenyűgözött bennünket a doktornő közvetlensége és a gyakorlati tanácsok sora, amit adott nekünk. Búcsúzáskor nem maradt el az ölelés és az ígéret: ősszel folytatódhat az előadások sora, a doktornő a fertőző betegségekről beszél majd a klubban – mesélte Nagy Ervinné, majd azzal folytatta: – A hónap ugyancsak emlékezetes eseménye az volt, amikor Kovács Istvánné Klárika nénit látogatták meg közösen. Ő sajnos szívproblémákkal küzd, de a klubtagok szeretete és jelenléte valódi gyógyírként hatott számára. 
A nyugdíjas közösségnek nyár elején volt még egy meghívottja: a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr őrnagya, Darabosné Karba Katalin, a Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Csoportjának vezetője tartott bűnmegelőzési előadást. A több mint kétszáz fős faluban sok idős ember él, ezért különösen fontos számukra, hogy tudják: hogyan védhetik meg magukat és értékeiket a bűnelkövetőktől. 
 

 

