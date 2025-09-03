2 órája
Életöröm és szeretet a pácsonyi nyugdíjasklubban
A pácsonyi nyugdíjas klub féléves tevékenységét Nagy Ervinné összegezte még nyár közepén. A klub vezetője fáradhatatlan energiával és odaadással szervezi a programokat.
A találkozókat kéthetente tartják a pácsonyi közösségi házban. Nagy Ervinné elmondta: már májusban emlékezetes rendezvényeik voltak. Az egyik találkozón Gergye Rezső Bessenyei György-díjas népművelő mutatta be saját könyvét, amely a Covid-időszak alatt született, Virulások címmel. A klubtagok kíváncsian hallgatták a szerzőt a kötet megírásának történetéről. A találkozó végén Gergye Rezső azt ígérte a nyugdíjas klubnak, ősszel ismét visszatér egy előadással hozzájuk.
Június elején dr. Kránitz Zsuzsanna főorvos, háziorvos is előadást tartott a defibrillátor használatáról. Az olaszfai társklubot is elhívták az előadásra.
– Igazán lenyűgözött bennünket a doktornő közvetlensége és a gyakorlati tanácsok sora, amit adott nekünk. Búcsúzáskor nem maradt el az ölelés és az ígéret: ősszel folytatódhat az előadások sora, a doktornő a fertőző betegségekről beszél majd a klubban – mesélte Nagy Ervinné, majd azzal folytatta: – A hónap ugyancsak emlékezetes eseménye az volt, amikor Kovács Istvánné Klárika nénit látogatták meg közösen. Ő sajnos szívproblémákkal küzd, de a klubtagok szeretete és jelenléte valódi gyógyírként hatott számára.
A nyugdíjas közösségnek nyár elején volt még egy meghívottja: a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr őrnagya, Darabosné Karba Katalin, a Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Csoportjának vezetője tartott bűnmegelőzési előadást. A több mint kétszáz fős faluban sok idős ember él, ezért különösen fontos számukra, hogy tudják: hogyan védhetik meg magukat és értékeiket a bűnelkövetőktől.