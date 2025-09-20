szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mennyei illatok

1 órája

A brassóival nyertek – 11 csapat nevezett a nyugdíjas főzőversenyre

Címkék#szakács#Vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub#Főzzünk vidáman#Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetség#egyesület

A klubtagokon kívül szurkolók, kóstolók is érkeztek. Az időjárásra megint nem lehetett panasz, a helyszín már tavaly is bevált, a jókedvet pedig a résztvevők vitték: Vas Vármegye és Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetsége egyesületeiből és klubjaiból az idén 11 csapat mérte össze főzőtudását pénteken a vépi művelődési ház udvarán.

Tóth Katalin

Az idén is Vépre várták a csapatokat a nyugdíjas szövetség hagyományos főzőversenyére, amely ezúttal sem a versengésről, sokkal inkább az együttlét öröméről, a találkozásokról, beszélgetésről szólt. 

Nyugdíjas szövetség főzőversenye: a Vidám kukták csapata a jókedvű délelőttön.
Fotó: Kóbor Szonja

Nyugdíjas szövetség főzőversenye: 11 csapat nevezett

Reggel kilenctől dolgoztak a szakácsok és kuktáik. Délben kezdte munkáját a zsűri – idén a Vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub Főzzünk vidáman elnevezésű csapatát szavazta az első helyre, akik brassóit készítettek. Második lett a Vidám kukták, akik sertéspörkölt menüvel készültek, a harmadik helyet a Nyugalom Szigete Oladi Lakótelep Nyugdíjas Klub Konyhaművészek csapata szerezte meg a bakonyi betyárgombóccal. Megkötés ezúttal sem volt azzal kapcsolatban, hogy mi, mennyi és hogyan készüljön a bográcsokban. 

A helyi Nefelejcs Nyugdíjas Klub koordinálta a kora délutánig a rendezőkkel együtt mintegy kétszáz embert megmozgató vetélkedést, amelynek részeként – tradíció már ez is – jót ebédeltek, slágereket hallgattak, sőt még táncoltak is a csapattagok, vendégek. Szórakozásukról a Dalkommandó, azaz Pető Ferenc, Tóth Vásárhelyi Ilona és Kleinhappel József gondoskodott.

 

