1 órája
Mutálódott nyúlpestis szedi az áldozatokat Burgenlandban
Ausztriában is megjelent a veszélyes, mutálódott vírus, ami gyorsan terjed a házi és a mezei nyulak között. A szakértők szerint a nyúlpestis minden eddiginél komolyabb veszélyt jelent a régióban.
Burgenlandban is megjelent a mutálódott nyúlpestis, a myxomatózis, amely már nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyulakat is veszélyezteti. Az első eseteket Eisenstadt (Kismarton) környékén igazolták, a járvány Bécs és Alsó-Ausztria után érte el a tartományt - írja a volksgruppen.orf.at.
Mutálódott nyúlpestis
A vírust szúnyogok, kullancsok és más rovarok terjesztik, nagyon gyorsan képes átterjedni állatról állatra. A szakértők – köztük Charlotte Klement állatorvos – arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés gyorsasága miatt a betegség további terjedése várható. Már ismert olyan eset is, amikor tenyésztett nyulak között ütötte fel a fejét a fertőzés. Érdemes odafigyelni az ólak tisztaságára, bár Werner Zinkl, a Kaninchenzüchter szövetség vezetője szerint a higiénia sem garantálja teljesen a megelőzést.
A betegség legfőbb tünetei a duzzadt szemek, levertség és a gyors lefolyás: a legtöbb érintett állat 1–2 héten belül elpusztul. Maga a myxomatózis emberre nem veszélyes, viszont az azt követően kialakuló bakteriális fertőzés, a tularémia már kutyára és emberre is átterjedhet.
Burgenland tartomány monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel közösen. Fontos, hogy aki elhullott nyulat talál, ne érjen hozzá, kutyát mindig pórázon vezessen, s az esetet jelentse a helyi vadászoknak.
A szakértők arra számítanak, hogy a betegség tovább fog terjedni. Nyúltartók és természetjárók részéről kiemelt figyelemre van szükség a következő időszakban.