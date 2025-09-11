Mutálódott nyúlpestis szedi az áldozatokat Burgenlandban

Burgenlandban is megjelent a mutálódott nyúlpestis, a myxomatózis, amely már nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyulakat is veszélyezteti. Az első eseteket Eisenstadt (Kismarton) környékén igazolták, a járvány Bécs és Alsó-Ausztria után érte el a tartományt - írja a volksgruppen.orf.at.

Nyúlpestis Burgenlandban

Forrás: Pixabay

Mutálódott nyúlpestis

A vírust szúnyogok, kullancsok és más rovarok terjesztik, nagyon gyorsan képes átterjedni állatról állatra. A szakértők – köztük Charlotte Klement állatorvos – arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés gyorsasága miatt a betegség további terjedése várható. Már ismert olyan eset is, amikor tenyésztett nyulak között ütötte fel a fejét a fertőzés. Érdemes odafigyelni az ólak tisztaságára, bár Werner Zinkl, a Kaninchenzüchter szövetség vezetője szerint a higiénia sem garantálja teljesen a megelőzést.

A betegség legfőbb tünetei a duzzadt szemek, levertség és a gyors lefolyás: a legtöbb érintett állat 1–2 héten belül elpusztul. Maga a myxomatózis emberre nem veszélyes, viszont az azt követően kialakuló bakteriális fertőzés, a tularémia már kutyára és emberre is átterjedhet.

Burgenland tartomány monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel közösen. Fontos, hogy aki elhullott nyulat talál, ne érjen hozzá, kutyát mindig pórázon vezessen, s az esetet jelentse a helyi vadászoknak.

A szakértők arra számítanak, hogy a betegség tovább fog terjedni. Nyúltartók és természetjárók részéről kiemelt figyelemre van szükség a következő időszakban.