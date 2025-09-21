52 perce
"Oda lőjjetek" - Nem hagyta szó nélkül a gyilkosságra buzdító kommentet Ágh Péter
Újabb posztban hívta fel a figyelmet Ágh Péter arra, hova vezet Magyar Péter hergelése. "Oda lőjjetek" - írta egy gyűlölködő kommentelő szombaton közzétett fotója alá, amit nem hagyott szó nélkül Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Ismert, vasárnap 19 órakor gyertyagyújtással emlékeznek Budapesten a brutálisan meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív aktivistára, akit az USÁ-ban ma kísérnek utolsó útjára.
Ágh Péter szombaton osztotta meg a Digitális Polgári Körök budapesti találkozóján készült fotót
Fotó: VN/Facebook
“Oda lőjjetek” – írja egy gyűlölködő arra a képre, amin a szívemre és a címerre mutatok - osztotta meg közösségi oldalán Ágh Péter. Úgy folytatta: "Itt tartunk! Ide vezet az a hergelés, amit a mindenkit is eláruló vezérük elindított, és amit sokan folytatnak számos felületen".
A tiszások verbális agressziója minden határt átlép
Kásler professzor halálára például volt, aki azt írta: „Egy fideszessel kevesebb. Ennyi.” Más pedig: “A halott fideszes a jó fideszes.”Most már úgy tűnik, a fegyvereket használni is akarják. Egyik exkatonájuk amúgy is pisztollyal jár civilek közé. Egyre inkább megtapasztalhatjuk, hogy milyen valójában a tiszások „szeretetországa
- mutatott rá posztjában Ágh Péter, hozzátéve: "Korábban már írtam, mi soha ne legyünk ilyenek. Szeretném jelezni: bárhová is akarnak rám lőni, nem félek. Hiába próbálnak minket elrettenteni – tartsunk össze! Ahogy tegnap is elhangzott: higgyünk a szeretet és az összefogás erejében" - zárta gondolatsorát az országgyűlési képviselő, aki nem először kongatja meg a vészharangot Magyar Péter szimpatizánsainak verbális támadásai miatt. Korábbi cikkünket itt olvashatja.
Lázár János: A verbális erőszak fizikai erőszakhoz vezet
Ismert, szeptember 13-án Lázár János Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja edzőtáborában beszélt arról: aki mások akasztására buzdít, az köztörvényes bűncselekményt követ el, amit a törvény erejével meg kell torolni. A miniszter szerint a verbális erőszak előbb-utóbb fizikai erőszakhoz vezet, ezért erős kézzel kell fellépni ellene. Szavai előzménye, hogy a közelmúltban Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról énekelt, illetve Lázár kastélya előtt is jelentek meg akasztásról fantáziáló feliratok - írta meg az Index.
Nem miattam kell megtorolni, nem rólam van személyesen szó, hanem azért, hogy ennek egyszer és mindenkorra elejét vegyük, mert nagy baj lesz belőle, és csúnya vége lehet. Ezért kell fellépni szerintem a törvény eszközével, erős kézzel
– összegezte a javaslatát a miniszter.
Gyertyagyújtás Charlie Kirk emlékére
Ide kívánkozik az is: ma este hét órára gyertyagyújtással egybekötött közös megemlékezésre várnak mindenkit a budapesti Szent István-bazilikához, amit annak alkalmából szerveznek, hogy a brutálisan meggyilkolt Charlie Kirk-öt az Egyesült Államokban ma helyezik örök nyugalomra.
Charlie Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy utahi főiskolán, előadás közben. A 31 éves jobboldali politikai aktivista országszerte tartott szabadtéri vitákat egyetemi campusokon a konzervatív értékrend megvédéséért. A meggyilkolt aktivistát vasárnap kísérik utolsó útjára.