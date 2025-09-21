"Oda lőjjetek" - Nem hagyta szó nélkül a gyilkosságra buzdító kommentet Ágh Péter

“Oda lőjjetek” – írja egy gyűlölködő arra a képre, amin a szívemre és a címerre mutatok - osztotta meg közösségi oldalán Ágh Péter. Úgy folytatta: "Itt tartunk! Ide vezet az a hergelés, amit a mindenkit is eláruló vezérük elindított, és amit sokan folytatnak számos felületen".

Ágh Péter Facebook-oldalán megjelent gyűlölkődő komment: "Oda lőjjetek". A képviselő ismét felhívta rá a figyelmet: mi sohase legyünk ilyenek

Fotó: VN/Facebook

A tiszások verbális agressziója minden határt átlép

Kásler professzor halálára például volt, aki azt írta: „Egy fideszessel kevesebb. Ennyi.” Más pedig: “A halott fideszes a jó fideszes.”Most már úgy tűnik, a fegyvereket használni is akarják. Egyik exkatonájuk amúgy is pisztollyal jár civilek közé. Egyre inkább megtapasztalhatjuk, hogy milyen valójában a tiszások „szeretetországa

- mutatott rá posztjában Ágh Péter, hozzátéve: "Korábban már írtam, mi soha ne legyünk ilyenek. Szeretném jelezni: bárhová is akarnak rám lőni, nem félek. Hiába próbálnak minket elrettenteni – tartsunk össze! Ahogy tegnap is elhangzott: higgyünk a szeretet és az összefogás erejében" - zárta gondolatsorát az országgyűlési képviselő, aki nem először kongatja meg a vészharangot Magyar Péter szimpatizánsainak verbális támadásai miatt. Korábbi cikkünket itt olvashatja.

Lázár János: A verbális erőszak fizikai erőszakhoz vezet

Ismert, szeptember 13-án Lázár János Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja edzőtáborában beszélt arról: aki mások akasztására buzdít, az köztörvényes bűncselekményt követ el, amit a törvény erejével meg kell torolni. A miniszter szerint a verbális erőszak előbb-utóbb fizikai erőszakhoz vezet, ezért erős kézzel kell fellépni ellene. Szavai előzménye, hogy a közelmúltban Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról énekelt, illetve Lázár kastélya előtt is jelentek meg akasztásról fantáziáló feliratok - írta meg az Index.

Nem miattam kell megtorolni, nem rólam van személyesen szó, hanem azért, hogy ennek egyszer és mindenkorra elejét vegyük, mert nagy baj lesz belőle, és csúnya vége lehet. Ezért kell fellépni szerintem a törvény eszközével, erős kézzel

– összegezte a javaslatát a miniszter.

Gyertyagyújtás Charlie Kirk emlékére

Ide kívánkozik az is: ma este hét órára gyertyagyújtással egybekötött közös megemlékezésre várnak mindenkit a budapesti Szent István-bazilikához, amit annak alkalmából szerveznek, hogy a brutálisan meggyilkolt Charlie Kirk-öt az Egyesült Államokban ma helyezik örök nyugalomra.