Isten hozott Ervin, Sztella, Zoja és Brúnó! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Balogh Zsolt Zoltán és Biró Eszter fia: Ervin Milán, Baranyai Richárd és Nagy Zsuzsanna fia: Marcell, Kolompár Tamás és Horváth Szandra Anita leánya: Sztella Erika, Niksz Tamás és Csidei Ramóna fia: Benett Tamás, Horváth Erik és Tóth Dorina Evelin leánya: Debóra, Gérnyi Martin és Nagy Leila leánya: Adélia, Szabó Géza és Fábián Dóra leánya: Zoja, Kovács Gábor és Csay Ivett leánya: Petra, Kovács Zsolt és Kovács Orsolya leánya: Borbála, Kunovics Roland János és Majsa Patricia fia: Bende, Maráczi Patrik Miklós és Sápi Zsófia Adrienn fia: Kristóf Patrik, Kovács Árpád és Horváth Rozália leánya: Róza, Korotki Ferenc és Kovácsová Nóra fia: Áron, Elek Gergely és Godó Julianna fia: Benedek, Németh Csaba és Zavada Noémi fia: Bercel, Németh Ádám és Szabó Nóra fia: Máté, Sebestyén Sándor Csaba és Németh Mónika leánya: Hanga, Sali Martin László és Csejtei Enikő Anna fia: Milán, Goda Dominik István és Győrffy Réka Virág leánya: Bella Róza, Berényi Attila és Nagy Vivien leánya: Zara, Wurst Dávid és Tóth Fruzsina Fanni fia: Brúnó, Polgár Sándor és Mészáros Ibolya leánya: Miléna, Horváth Richárd Gyula és Németi Veronika fia: Alex Noel, Bohus Attila és Simon Vivien leánya: Blanka, Laki Ákos és Bokor Zsófia leánya: Helka, Puskás Gergő és Sipos Tímea fia: Konrád.