A szemléletformálást célozza az I. szombathelyi ÖKO-EXPO

Pénteken kezdődött, vasárnapig tart Szombathelyen az 1. szombathelyi ÖKO-EXPO. A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (VMKIK) ingyenes rendezvénye napjaink legégetőbb problémáit, a globális felmelegedést, az azzal összefüggő környezeti, gazdasági és társadalmi folyamatokat helyezi fókuszba. A Haladás Sportkomplexumban átfogó jelleggel mutatják be a változások civilizációnkra gyakorolt hatását.

Tóth Katalin

A minden korosztályt és a társadalom minden szereplőjét megszólító háromnapos ÖKO-EXPO sokrétű céllal szerveződött: a vállalkozások zöld átállása, a fenntartható üzleti gyakorlatok bemutatása mellett érdemi javaslatokkal, gyakorlati tanácsokkal szeretné elősegíteni a kihívások kezelését az egyén és a gazdasági szereplők szintjén egyaránt. 

ÖKO-EXPO-n: véleményeket is szeretnének ütköztetni.
Cseri József kamarai elnök az ÖKO-EXPO-n: véleményeket is szeretnének ütköztetni.
Fotó: Unger Tamás

– Nincs ma aktuálisabb kérdés számunkra, mint a jövőnk, amit teljes komplexitásában kell vizsgálnunk. Ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni, gondolatokra, inspirációkra és beszélgetésekre van szükség, amelyek reményeink szerint megvalósulnak rendezvényünkön, fogalmazta meg köszöntőjében Cseri József kamarai elnök. Az ÖKO-EXPO-ról kijelentette, véleményeket is szeretnének ütköztetni környezeti értelemben és közgazdasági vonatkozásban is. Kamarájuk szerepe a vállalkozások és az emberek szemléletének formálása, méghozzá a pozitív példák és tapasztalatok átadásával. Kiemelten fontos számukra a fiatalok edukálása, mondta. Hozzátette: hagyományteremtőnek szánják az expót.

A szemléletformálás fontosságát emelte ki beszédében Hudacsek Lászlóné is.
Fotó: Unger Tamás

A szemléletformálás fontosságát emelte ki beszédében Hudacsek Lászlóné is. Az Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zrt. szakmai igazgatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium nevében köszöntötte a résztvevőket. A fenntarthatóság, a környezettudatosság mindennapjaink kérdései. Külön öröm, hogy a fiatalokat is megszólítja a háromnapos program, hiszen az ő kezükben van a jövő, mondta. Külön kiemelte, hogy a szakképzés célkitűzéseivel összecseng az ÖKO-EXPO vállalása: a zöld átállás sikeréhez szükség van arra, hogy minden ágazatban a környezetvédelem, a zöld gazdaság rendszereihez kapcsolódó szemlélet és életpályák felé irányítsák a fiatalok figyelmét. 

Oktatási intézmények is várják az érdeklődőket. Fotó: Unger Tamás

A három nap során szakmai előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel, filmvetítésekkel is készültek a szervezők. Napirendre kerül a zöld mobilitás, az egészséges életmód és táplálkozás, a természetes szépségápolás. A standokon gazdasági szereplők és oktatási intézmények is várják az érdeklődőket. Csak néhány példa: a fenntartható fejlődést és a körforgásos gazdaságot képviseli a Falco Zrt., amelynek standjánál egyebek mellett a fahulladék újrahasznosításának lehetőségeiről hallhatunk. A Smart Solar Kft. képviselői a prémium napelemrendszerekkel kapcsolatos innovációkról, lehetőségekről beszélnek az érdeklődőknek. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a diákokon kívül a cégeket, gazdálkodókat is megszólítják az ÖKO-EXPO-n a természetvédelmi önkéntesség lehetőségével, a természetbarát gazdálkodással, a visszavadítással és a Vasi Vadvilágért Alapítvány működésével kapcsolatban. A Chernel-kertben, kőszegi madárvédelmi mentőközpontjukban élő vörös vércsével, Vivivel is találkozhat, aki kilátogat a Haladás Sportkomplexumba. 

Vivi, a vörös vércse
Fotó: Unger Tamás


 

 

