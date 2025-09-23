Oktatóautót kapott a Savaria Technikum - Ezt a típust használta Jason Statham is

A kereskedelmi forgalomba nem került, eddig kizárólag oktatásra használt autót 2016-ban gyártották, 3 literes V6-os dízelmotor van benne és egyedülálló 5 lengőkaros futómű. A fényszóróit, asszisztens rendszereit tekintve szinte megfelel a mai elvárásoknak – az oktatóautó minden részét tudják majd „hasznosítani” a savariás diákok, derült ki az átadón.

Illia Krisztofer és Sümegi Tamás az oktatóautó átadásán.

Fotó: Szendi Péter

Oktatóautót kapott a Savaria Technikum

A gépjárműtechnika az egyik olyan terület, amelyben összegződnek a technológiai újítások: benne van a gépészet, a pneumatika, a hidraulika, az elektronika és az informatika, és bizony nehéz követni a fejlődést, fogalmazott az átadón Sümegi Tamás igazgató.

Rámutatott: ahhoz, hogy tanítani tudjanak, szükség van tananyagra, eszközre, technológiára, elkötelezett oktatókra és persze tanulókra is. A felsoroltak közül az első hármat a Porsche Hungaria is támogatja.

A cég képviseletében Illia Krisztofer műszaki oktató és oktatási koordinátor azt hangsúlyozta: a tanulók számára nagy előrelépés lehet, hogy az autó révén megismerhetik a jelen technológiáját és fejlődhetnek a mindennapokban. Mint mondta: az átadó számukra is fontos pillanat, hiszen a korábbiakban nem volt példa ilyen volumenű gépjármű átadására. Azt már mi tesszük hozzá: ugyanilyen autót használt Jason Statham is A szállító című film későbbi részeiben.

Varga Kornél hálózatfejlesztési vezető a cég Budaörsön kialakított oktatási központját mutatta be. Az Innovációs és Tréning Centrum otthont ad az importőr képzéseinek, műszaki oktatásainak, elsősorban az értékesítési és szervizfeladatokat ellátó munkatársak számára. A beruházással a Porsche Hungária multifunkciós oktatási kapacitása bővült. Jó hír, hogy a Savaria tanárait is várják képzésekre oktatóközpontjukba.

A keddi ünnepségen az iskolában jelen volt Szentgyörgyvári Róbert, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja és Rettegi Attila, a Centrum főigazgatója is.



