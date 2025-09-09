1 órája
Oldtimer-találkozót tartottak az Őrségben: pompás járműveket nézegethetsz! - sok-sok fotó
Őriszentpéter adott otthont a büszke és önzetlen gazdik találkozásának. A míves és becses darabok, gyönyörű oldtimerek most is sokakat vonzottak.
Az Öreg Járművek Klubja Egyesület szervezésében gyűltek össze a régebbi vasak szerelmesei az Őrség központjában, Őriszentpéteren. A VIII. Öreg járművek találkozójának célja: megosztani egymással és másokkal is azokat az öreg masinákat, oldtimereket, amelyek még egy régebbi korban készültek. Akkor, amikor még nem ismerték a „tervezett avulás” fogalmát, amikor nem évekre, hanem évtizedekre tervezték az autót, motorkerékpárt. Kevesebb műanyag, több bőr, fa és fém… és több egyéniség és szenvedély is, ugye?...
Lenyűgöző oldtimerek
Az eseményt Kevy Albert, Vas vármegye 3. számú választókerületének kabinetfőnöke, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg. Mint elmondta: az itt lévők a közösség és szenvedély kettős vonzásának tettek eleget, amikor itt megjelentek. Hiszen egy régi autó megőrzése több, mint hóbort, nosztalgia vagy technika: közösséget teremt a szenvedély körül. Az autó az emberi szabadság szimbóluma. Egy oldtimer pedig ennek a szabadságnak a történelembe zárt pillanata. Aki szereti a régi autókat, az értékeli az időt is – és aki elfelejti az első autóját, elfelejti a fiatalságát is – vélte. A veteránautó nem öreg, hanem klasszikus. Aki egy oldtimert vezet, nem siet sehová – hiszen maga az út a cél! Az oldtimer autók nem csupán járművek: időutazó tanúk, amelyek viszik tovább a múlt történeteit: alkotó mestereik és gondos gazdáik keze nyomát – zárta gondolatait.
Oldtimer-találkozót tartottak az ŐrségbenFotók: Novák Roland
Kiváló hangulatban
A találkozón több, mint 450 (!) résztvevő jelent meg, és egy kis túrát is megtettek az Őrség és a Hetés gyönyörű vidékein. Az odasereglett tömeget zenéjével a Pointless Rebels zenekar szórakoztatta, a fődíj pedig egy Škoda 120L volt!
