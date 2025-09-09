Oldtimer-találkozót tartottak az Őrségben: pompás járműveket nézegethetsz! - sok-sok fotó

Az Öreg Járművek Klubja Egyesület szervezésében gyűltek össze a régebbi vasak szerelmesei az Őrség központjában, Őriszentpéteren. A VIII. Öreg járművek találkozójának célja: megosztani egymással és másokkal is azokat az öreg masinákat, oldtimereket, amelyek még egy régebbi korban készültek. Akkor, amikor még nem ismerték a „tervezett avulás” fogalmát, amikor nem évekre, hanem évtizedekre tervezték az autót, motorkerékpárt. Kevesebb műanyag, több bőr, fa és fém… és több egyéniség és szenvedély is, ugye?...

Oldtimer-találkozó Őriszentpéteren

Fotó: VN/Novák Roland

Lenyűgöző oldtimerek

Az eseményt Kevy Albert, Vas vármegye 3. számú választókerületének kabinetfőnöke, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg. Mint elmondta: az itt lévők a közösség és szenvedély kettős vonzásának tettek eleget, amikor itt megjelentek. Hiszen egy régi autó megőrzése több, mint hóbort, nosztalgia vagy technika: közösséget teremt a szenvedély körül. Az autó az emberi szabadság szimbóluma. Egy oldtimer pedig ennek a szabadságnak a történelembe zárt pillanata. Aki szereti a régi autókat, az értékeli az időt is – és aki elfelejti az első autóját, elfelejti a fiatalságát is – vélte. A veteránautó nem öreg, hanem klasszikus. Aki egy oldtimert vezet, nem siet sehová – hiszen maga az út a cél! Az oldtimer autók nem csupán járművek: időutazó tanúk, amelyek viszik tovább a múlt történeteit: alkotó mestereik és gondos gazdáik keze nyomát – zárta gondolatait.