Önkormányzati autót zúzott le a részeg sofőr az egyik vasi faluban

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, Kemenesmagasiban közepes fokban ittasan vezetett személygépkocsit. A gépkocsijával meg akart fordulni, azonban ittassága miatt nekiütközött egy önkormányzati autónak.

A Sárvári Járási Ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.