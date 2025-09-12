Vádemelés
Önkormányzati autót zúzott le a részeg sofőr az egyik vasi faluban
Vádat emeltek az ügyben.
A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, Kemenesmagasiban közepes fokban ittasan vezetett személygépkocsit. A gépkocsijával meg akart fordulni, azonban ittassága miatt nekiütközött egy önkormányzati autónak.
A Sárvári Járási Ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.
