Vádemelés

1 órája

Önkormányzati autót zúzott le a részeg sofőr az egyik vasi faluban

Címkék#vádemelés#részeg#Kemenesmagasi

Vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
Önkormányzati autót zúzott le a részeg sofőr az egyik vasi faluban

Képünk illusztráció!

Forrás: police.hu

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, Kemenesmagasiban közepes fokban ittasan vezetett személygépkocsit. A gépkocsijával meg akart fordulni, azonban ittassága miatt nekiütközött egy önkormányzati autónak.

 A Sárvári Járási Ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

 

